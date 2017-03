Internetanbieter erweitert sein Gebiet Die ersten Kunden sollen im dritten Quartal dieses Jahres ans Netz gehen.

Der Waldheimer Internetanbieter, die MiSaxNet GmbH, bietet seine Produkte nun auch in Hartha an. Diesen Schritt hatte Geschäftsführer David Noelte bereits angekündigt. Auf den Internetseiten gibt es eine Karte, die die Bereiche anzeigt, die mittels Richtfunk abgedeckt werden können.

In der Zschopaustadt sind es im Umkreis des Gewerbegebiets an der Landsberger Straße die Haupt-, Schul-, Wald-, Wiesen-, Dresdner-, Harthaer- und Steinaer Straße, der Mendener Weg und Güterreihe. Der Ausbau der Internetanbindung beginne für die Kunden wie vorgesehen. „Wir planen, dass die ersten Kunden Anfang des dritten Quartals dieses Jahres ans Netz gehen werden“, so David Noelte.

Den momentanen Einzugsbereich in Hartha bezeichnet der Geschäftsführer als „oberen Teil des Gewerbegebietes“. Konkret profitieren unter anderem Anlieger der Waldheimer-, Flemmingener-, Geringswalder-, Vaihinger- und der Fröndenberger Straße.

Parallel zum Aufbau der Richtfunkstrecken durch MiSaxNet will die Telekom in Waldheim in den Ausbau des Breitband-Kabelnetzes investieren. Und zwar in den nächsten drei Jahren. „Wir sind deutlich schneller“, so Noelte. (DA/sol)

