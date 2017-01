Artikelempfehlung

Internet wird ausgebaut

Die Gemeinde will sich Hilfe beim Breitbandausbau holen. Wie Bürgermeister Frank Schöning (FBK) jetzt im Technischen Ausschuss informiert, hat die Gemeinde dafür vor Kurzem Fördermittel beantragt. Werden diese genehmigt, kann die Gemeinde ein Ingenieurbüro beauftragen. Ziel ist, ein Konzept für den Internetausbau zu erarbeiten. So etwa sollen die Experten zusammentragen, welche Bauarbeiten für das schnelle Internet in der Gemeinde nötig sind.Die Kosten werden zu 100 Prozent über die Fördermittel getragen. Auf dem Konzept basierend kann Kreischa dann die nächsten Schritte gehen. Unterdessen hat Kreischa Post von der Telekom bekommen. Darin bittet das Unternehmen um Unterstützung beim Ausbau seines Giga-Netzes. Was es mit dem Schreiben auf sich hat, will Bürgermeister Schöning nun prüfen. (SZ/cb)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/internet-wird-ausgebaut-3599797.html