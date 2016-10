Internet-Tagebuch aus Netz gelöscht Erwin Feurer hat im Internet über den Leisniger Bahnhof berichtet. Der Zugriff auf die Seite ist gesperrt.

Der Besitzer des Leisniger Bahnhofs, Erwin Feurer, hat nicht nur mit Einbrüchen zu kämpfen (siehe Foto). Jetzt ist auch noch sein Internetblog gelöscht worden. © André Braun

Der Besitzer des Leisniger Bahnhofs, Erwin Feurer, hat nicht nur mit Einbrüchen zu kämpfen (DA berichtete mehrfach). Jetzt ist auch noch sein Internetblog „bahnhofleisnig.blogspot.com“ gelöscht worden. „Der Blog ist Opfer eines digitalen Vandalenakts geworden“, schreibt Erwin Feurer in einer E-Mail an den Döbelner Anzeiger.

Vom Dienstleister Blogger.com wurde Erwin Feurer am 12. Oktober per E-Mail über die Löschung informiert. „Es wurde folgender Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen festgestellt: SPAM“, heißt es darin. Der Bahnhofsbesitzer kann sich die Löschung aber dennoch nicht erklären. „Der Blog war absolut sauber, da war kein Bild und kein Wort in irgendeiner Weise anstößig oder Spam.

Es war ein Tagebuch über den Bahnhof Leisnig, auf das nun kein Zugriff mehr besteht“, so Feurer. Er vermutet, dass jemand böswillig die Löschung beantragt hat, um dem Projekt Bahnhof Leisnig zu schaden. Er habe Blogger.com aufgefordert, die angeblichen Verstöße genau zu benennen, und den Blog zu reaktivieren. Bisher sei darauf aber noch keine Reaktion erfolgt.

