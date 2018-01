Internet per Richtfunk in Sohland Ein privater Investor will die Bürger mit schnellem Internet versorgen.

Symbolbild. © Junghanß

Sohland. In Sohland ist nach Informationen der Stadtverwaltung in Reichenbach ein privater Investor dabei, Bürger per Richtfunk mit schnellem Internet zu versorgen. In Nieder-, Mittel- und Obersohland sind demnach drei Schaltkästen aufgestellt und die Anschlüsse installiert worden, sagte Bürgermeisterin Carina Dittrich während des jüngsten Stadtrates. Ansonsten kann die Stadt beim Thema schnelles Internet im Moment noch keine neuen Details verbreiten, reagierte die Bürgermeisterin auf eine Frage von Andreas Schmolke (CDU). Er hatte auf das große Interesse der Bevölkerung am Breitbandausbau hingewiesen.

Reichenbach hat sich mit dem Landkreis Görlitz zusammengetan, um die unterversorgten Gebiete, für die auch künftig keine Aussicht auf einen Internetausbau besteht, anzuschließen. Bisher hätte Reichenbach allein dafür einen Eigenanteil von zehn Prozent aufbringen müssen. Das sind nach Informationen der Verwaltung 500000 Euro. Ende Dezember hat der Freistaat angekündigt, dass er diesen Eigenanteil, den die Kommunen bisher trotz Breitbandförderung des Bundes zahlen müssen, übernimmt. Das Geld soll dabei nur in reine Glasfaser-Projekte fließen. (SZ/ag)

