Internet ist nicht gleich billiger Die SZ kommt in Görlitz bei einem Preisvergleich zu überraschenden Einsichten. Und hat ein Angebot an die Händler.

Jeans: Freeman T. Porter „Alexa“: S 18: 89,90 Euro // Amazon: 89,95 Euro // Fazit: Vorteil Händler 0,05 Euro

Parfüm: Chanel „No. 5 L’eau“: Parfümerie Thiemann: 124,95 Euro // Amazon: 125,50 Euro //Fazit: Vorteil Händler 0,55 Euro

Pullover: Pepe Jeans „Sia it burgundy“ // S18: 69,90 Euro // Zalando: 64,95 Euro // Fazit: Vorteil Internet 4,95 Euro

Fernseher: Panasonic: Elektronikfachhandel: 499,00 Euro // Amazon: 469,00 Euro // Fazit: Vorteil Internet 30,00 Euro

Schuhe: Dkode „Margan“: Schuhlounge: 150,00 Euro // Spartoo:139,00 Euro // Fazit: Vorteil Internet 11,00 Euro

Spielzeug: Lenkdrachen: Karola Nagl Spielwaren: 19,99 Euro // Amazon (mit Extra-Versandkosten): 27,93 Euro // Fazit: Vorteil Händler 7,94 Euro

Görlitz. Für Heidi Lange, Inhaberin der Schuhlounge in der Straßburg-Passage, ist es längst kein Einzelfall mehr. Ihr Kunde lässt sich ausführlich beraten, doch sobald sie sich wegdreht, wird schnell das Telefon aus der Tasche gezogen, ein Foto gemacht und mit einer Ausrede das Geschäft verlassen. „Das passiert leider nicht selten. Wenn ich das bemerke, unterbinde ich es sofort“, sagt Heidi Lange. Dennoch ist es schon fast zur Regel geworden. Beratung ist gewünscht, doch bestellt wird zu Hause . Im Internet ist es sowieso günstiger, heißt es. Auch Karola Nagl, Inhaberin des Spielwarengeschäfts auf der Hospitalstraße, weiß davon ein Lied zu singen. „Abgesehen von den Stammkunden gibt es viele, die sich nur eine Anregung im Fachgeschäft holen, um später online einzukaufen. Der Kunde benutzt den Fachhändler als Kaufberater für die eigenen Interneteinkäufe, weil er denkt, die Artikel günstiger bekommen zu können.“ Das ärgert natürlich die Einzelhändler. Denn oftmals gibt es noch nicht einmal einen Preisvorteil.

Die SZ hat einmal genauer hingesehen, in sechs verschiedenen Geschäften Produkte ausgewählt und sie mit den Preisen auf gängigen Einkaufsseiten im Internet verglichen. Das Ergebnis vermag eingefleischte Internetshopper überraschen, denn der Preisunterschied ist in der Regel nur minimal. Dreimal waren die Görlitzer Händler im Vorteil, dreimal das Internet. Doch es gibt auch Ausnahmen, bei denen sich der Preis deutlich unterscheidet. Gerade diese Angebote im Internet sind für den sparsamen Kunden verlockend. Doch sollte man auch im Netz auf der Hut sein. Besonders Schuhe und Parfüm werden auf unbekannteren Seiten für 30 bis 50 Euro günstiger angeboten. „Dabei lohnt sich ein Blick ins Impressum“, rät Evelyn Thiemann von der gleichnamigen Parfümerie. Solche günstigen Parfüms kommen meistens nicht von der Originalfirma. „Dann kommen die Kunden nach ihrem Internet-Einkauf zu uns und fragen nach, ob sie ein Original erhalten haben“, kritisiert Thiemann, obwohl sie betont, dass auch mit diesen Kunden höflich umgegangen wird.

Oftmals verlocken Bequemlichkeit und Zeitprobleme zum Onlineeinkauf. Dabei gehen aber die wichtigsten Funktionen im Verkauf verloren. Beratung und Service sind die Zugpferde der Händler vor Ort. Das Sortiment ist fast schon zweitrangig. „Was gibt es heute denn nicht im Internet?“, fragt Karola Nagl, „Natürlich kann der Kunde alles online bestellen, doch gerade die Beratung macht den Fachhandel aus. Diese Serviceleistung gibt es online so nicht.“

Im Geschäft kann der Kunde den Artikel direkt sehen, Probe tragen oder austesten, um ihn im Anschluss an den Einkauf direkt mit nach Hause zu nehmen. Das geht in der digitalen Welt nicht. „Vielleicht können ein paar Euro gespart werden, aber dafür gibt es den ganzen Stress mit den Paketen“, sagt Marco Zahn, Verkäufer im S18 an der Berliner Straße. „Wenn ich etwas kaufe, möchte ich es anfassen und direkt mit nach Hause nehmen.“

Online muss sich der Kunde auf Fotos verlassen. Je nach Lieferdienst vergehen dann ein bis drei Tage, bis der bestellte Artikel ankommt. Erst dann ist eine Anprobe möglich. Vor allem bei Schuhen ist das oft schwierig. „Es gibt sehr viel zu beachten beim Schuhkauf“, sagt Heidi Lange. In der Schuhlounge steht sie zur Beratung direkt zur Verfügung und hilft, den passenden Schuh zu finden. Beim Schuhkauf auf Plattformen wie Zalando kann es passieren, dass die Päckchen mehrmals hin- und her geschickt werden und am Ende trotzdem kein passender Schuh dabei war. Heidi Lange empfiehlt den Kauf vor Ort, doch auch sie macht Ausnahmen: „Wenn ich einen Artikel beim Hersteller nicht mehr bekomme, dann biete ich dem Kunden an, dass er ein Foto machen und noch einmal im Internet suchen kann.“ Denn das Angebot im Internet ist enorm. Allein Zalando hat 15 000 Artikel in seinem Sortiment, von Schuhen über Schmuck bis zu Kleidungsstücken in verschiedenen Farben und Größen. „Der Kunde hat Zugriff auf große und kleine Marken aus der ganzen Welt“, bestätigt auch Sandra Burghardt, Pressesprecherin bei Zalando. „Flexibilität und keine Bindung an Öffnungszeiten sind wichtig. Die Bestellung ist damit auch mal zwischendurch in der Bahn möglich.“ Doch auch bei den Onlinehändlern wächst die Einsicht, dass die Geschäfte in den Innenstädten wichtig sind. „Beides hat seine Existenzberechtigung“, sagt Frau Burghardt.

Das greift auch die Sächsische Zeitung auf, die mit einem Handelsportal „Kauf lokal“ allen Händlern ermöglichen will, ihre Kunden anzusprechen. Dabei sollen das Geschäft und die Artikel beschrieben werden, eine Übersicht über die geführten Marken zählt genauso dazu, und schließlich kann jeder auch auf seine eigene Internetseite verweisen.

Dass eine Onlinepräsenz wichtig ist, weiß auch Heidi Lange: „Meine Kunden sind alle online, also ist es selbstverständlich, dass ich auch eine Internetseite habe und Facebook nutze.“

