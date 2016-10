Internet-Ausbau kann kommen Die Dorfhainer wollen sich selbst am Internet-Ausbau in ihrem Ort beteiligen. Schon in zwei Jahren könnte alles geschafft sein.

Durch solche Glasfaserkabel kommt das schnelle Internet – und die Dorfhainer helfen mit. © dpa

Die Freude war Heike Linné von der Dorfhainer Gemeindeverwaltung anzumerken. Drei Viertel aller 550 Dorfhainer Haushalte haben sich hinter die Internet-Offensive ihres Bürgermeisters Olaf Schwalbe (CDU) gestellt. „Ich bin begeistert, dass so viele unserer Bürger, gerade auch Senioren, diesen Weg mitgehen“, sagte Heike Linné der SZ.

Dorfhain möchte sein Ortsgebiet komplett mit Glasfaserkabeln durchziehen. Nur diese neue Technologie erreicht bei der Datenübertragung die derzeitigen Spitzenwerte von 100 Megabit/Sekunde. Zum Vergleich: Derzeit schleichen die meisten Dorfhainer mit nur zwei Megabit pro Sekunde durchs Internet.

Das soll sich schnellstmöglich ändern, damit die Bürger zukünftig nicht auf digitales Telefonieren und Fernsehen verzichten müssen und die vielen Unternehmer im Ort konkurrenzfähig bleiben. Noch bis zum 15. Oktober können sich Dorfhainer für einen Anschluss anmelden. Bis dahin muss jeder Haushalt 280 Euro auf ein Konto der Gemeinde einzahlen, jeder Unternehmer mit mehreren Mitarbeitern 1 120 und jeder Einzelunternehmer 560 Euro.

Eine erste Kostenschätzung vor einem halben Jahr ergab, dass die Baumaßnahme rund zwei Millionen Euro kosten dürfte. Dorfhain hofft auf eine 90-prozentige Förderung vom Bund, zehn Prozent muss die Gemeinde selbst aufbringen. Dabei wollen die Bürger nun mithelfen. Bis Ende Oktober soll der Fördermittelantrag fertig sein. „Wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir den Zuschuss noch in diesem Winter und können anschließend den Auftrag sofort ausschreiben“, so Heike Linné. Wenn das wirklich klappt, könnten schon ab kommendem Sommer in Dorfhain die ersten Glasfaserkabel verbuddelt werden.

