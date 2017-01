Interner Kampf um die Wanderpokale Die Riesaer Tischtennisfreunde richten am Wochenende ihr 25. Neujahrsturnier aus.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Bereits zum 25. Mal spielen die Tischtennisfreunde Riesa ihr internes Neujahrsturnier um die begehrten Wanderpokale aus.

Das traditionsreichste Vereinsturnier bestreiten die Damen und Herren am Samstag, den 7. Januar, in den Disziplinen Doppel und Einzel. Nur einen Tag später messen die Nachwuchssportler des Vereins in den gleichen Disziplinen ihre Kräfte. Beide Turniere finden in der Sporthalle Jahnstraße Riesa ab jeweils 9 Uhr statt.

Auf die Sieger und Platzierten warten tolle Sachpreise der Förderer Handelshof Riesa GmbH, Teigwaren Riesa GmbH und der Firma Fielmann Riesa. Angehörige und Interessenten sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen.

Die Tischtennisfreunde Riesa gibt es in dieser Konstellation seit August 1990, damals hervorgegangen aus dem SV Stahl Riesa und der BSG Robotron. Der Verein nimmt derzeit mit zehn Mannschaften am aktuellen Spielbetrieb teil, darunter zwei Jugend- und zwei Schülerteams. Die 1. Mannschaft spielt in dieser Saison in der Bezirksklasse, Staffel 4, und liegt dort nach neun Spieltagen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. (SZ)

zur Startseite