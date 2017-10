Internationales Curling-Turnier Im Geisinger Gründelstadion wird mit dem Turnier die Wintersaison eröffnet. Die wird olympisch.

Curling ist in Geising sozusagen zu Hause. © Egbert Kamprath

Im Geisinger Gründelstadion beginnt die diesjährige Eissaison mit einem internationalen Curlingturnier. Dieses wird am Donnerstag um 12.30 Uhr eröffnet, sagt Marcel Reuter, Leiter Tourismus und Sport im Altenberger Rathaus. Für Altenberg ist das der Start in die Wintersaison 2017/2018. Das sei eine olympische, sagt Reuter. Mit den Bobteams Walther, Friedrich, Schneider, Michael Rösch (BEL) im Biathlon, Aileen Frisch (KOR) im Rennrodeln und weiteren „Offiziellen“ habe Altenberg ein paar mögliche Olympiateilnehmer in Aussicht.

Beim Turnierbeginn in Geising solle darauf hingewiesen werden. Dazu werden die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge, Veronika Hiebl, und Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) erwartet. Beide legen bei dem Wettbewerb den ersten Stein.

Zum 2. CCT Mixed Doubles Cup erwartet der 1. Sächsische Curlingverein Geising 22 Teams aus zwölf Nationen, darunter China, Kanada, Schweden. Für Deutschland treten die amtierenden Deutschen Meister in dieser Disziplin, das Geisinger Team Julia Meißner und Andy Büttner, an. Das Turnier dauert bis zum Sonntag. Der Eintritt ist frei. Curling für jedermann gibt’s am Sonnabend und Sonntag. (SZ/mb)

