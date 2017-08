Internationaler Garten finanziell gesichert

Der 2016 vom Verein Buntes Meißen ins Leben gerufene „Internationale Garten“ darf sich über finanzielle Unterstützung der Aktion Mensch freuen. Wie Geschäftsstellenleiter Sören Skalicks erklärt, kann das Gartenprojekt für eine bessere Verständigung zwischen Geflüchteten und Einheimischen dadurch in jedem Fall für weitere drei Jahre fortgeführt werden. „Durch die Hilfe der Aktion Mensch, lokaler Partner wie Walter Hannot und dem Ingenieurbüro Bauschke können wir in Zukunft weitere Angebote schaffen, die den Garten als Begegnungsstätte sichern“, so Skalicks.

Wer sich für den Internationalen Garten und den Verein Buntes Meißen interessiere, sei herzlich eingeladen und könne jederzeit im Garten auf der Großenhainer Straße 161 vorbei schauen. „Wir freuen uns auch über weitere Mitstreiter, die sich für den Garten und das Projekt begeistern können und sich längerfristig bei organisatorischen und pflegenden Arbeiten engagieren wollen.“ Der Garten wurde mithilfe von Fördermitteln und Spenden und mit viel ehrenamtlichem Engagement auf dem durch die Stadt zur Verfügung gestellten Gelände des ehemaligen Freizeitparks in Bohnitzsch realisiert. Heute werden die Beete von mehr als 20 Familien aktiv und in Eigenregie bewirtschaftet. (SZ/mhe)

Informationen zum Projekt: garten@buntes-meissen.de oder 015783368168.

