Internationaler Garten vor dem Aus Für 2017 fehlt Geld für die Begegnungsstätte. Andere Projekte des Bunten Meißen bestehen weiter oder gehen los.

Auch dank Spenden der Stiftung „Allianz für Bäume“ konnten bei der Eröffnung des Internationalen Gartens viele Bäume gepflanzt werden. Inzwischen kümmern sich mehrere Familien und Einzelpersonen um die Pflege des Areals. Ob neue Angebote geschaffen und die Entwicklung fortgesetzt werden kann, ist aber ungewiss. Denn Geld vom Freistaat wird es wohl nicht wieder geben. © Claudia Hübschmann

Einen Monat, vielleicht zwei. Solange, sagt der Schatzmeister des Bündnisses Buntes Meißen Tilo Hellmann, könne man die beiden für den Betrieb des Internationalen Gartens notwendigen Arbeitskräfte mit Eigenmitteln oder Spenden bezahlen. Danach sehe es trüb aus . Für den im Frühjahr in Bohnitzsch eröffneten Ort der Begegnung von Jung und Alt, Deutsch und Nichtdeutsch und des freizeitlichen Miteinanders, wird es – Stand jetzt – keine erneute Förderung durch die Sächsische Aufbaubank (SAB) geben.

Für das laufende Jahr stellte die Bank noch 31 000 Euro zur Verfügung. „Das Geld, mit dem wir jetzt eine Koordinatorin und eine Gartenpflegerin in Teilzeit bezahlen, fehlt im neuen Jahr. Der von uns gestellte Förderantrag für 2017 wurde nicht genehmigt“, sagt der Schatzmeister des Vereins, welcher den Internationalen Garten betreibt, Veranstaltungen koordiniert.

„Wir sind hinter den Kulissen natürlich aktiv, müssen sehen, was wir machen können, um eine Lösung zu finden“, so Hellmann. Klar sei jedenfalls, dass sich der Garten mit seinen aktuellen Öffnungszeiten alleine mit Ehrenamtlichen oder Bundesfreiwilligen nicht weiterführen lasse. „Zwei Experten, einen für den administrativen bzw. finanziellen Aspekt, den anderen für die Baum- und Gartenpflege benötigen wir auf jeden Fall“, so der 33-Jährige.

Eine Möglichkeit könnte es im Schulterschluss mit der Stadt geben. Meißen bewirbt sich um Geld aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Je nachdem, wie viel hier für die Domstadt herausspringt, könnte auch für das Bunte Meißen bzw. für den Internationalen Garten Geld übrig bleiben. Wie viel, entscheidet letztlich der Stadtrat. Kommt es hier zu keiner tragfähigen Lösung, sagt Hellmann, könnten vermutlich nur noch Spenden helfen. Derzeit betreiben 22 Familien Flächen in dem ehemaligen Jugend- und Freizeitpark. Etwa zwei Drittel davon sind Ausländer. Ist die Finanzierung sicher, sollen 2017 neue Freizeitflächen dazu kommen, vermehrt auch Vereine oder Jugendliche hier Zeit verbringen können. „Der Internationale Garten soll sukzessive nicht nur der Begegnung von Flüchtlingen und Einheimischen dienen, sondern ähnlich wahrgenommen werden wie der Freizeitpark, den es hier schon einmal gab“, erzählt Hellmann.

Mehr Klarheit als bei dem Freizeitpark besteht hinsichtlich der Geschäftsstelle des Bunten Meißen an der Rauhentalstraße 14. Dessen Betrieb ist für 2017 gesichert, weil die SAB einer 90-prozentigen Förderung zugestimmt hat. Mit 41 500 Euro kann das Bündnis planen, muss zehn Prozent der Kosten aber selbst tragen.

Das Geld ist für Mietkosten, Gebühren und die Gehälter der zwei Mitarbeiter Sören Skalicks (Leiter) und der Sprachlehrerin Kerstin Daraghmeh da. Die beiden, sowie die Mitarbeiterinnen im Internationalen Garten seien die einzigen nicht ehrenamtlichen Beschäftigten im Bündnis, bekräftigt Hellmann. „Alle anderen Unterstützer sind ehrenamtlich“, stellt er klar. Das Gesamtbudget des Vereins für 2017 liege bei knapp 140 000 Euro. Davon sind 62 000 Euro für ein neues Projekt durch die SAB bestätigt worden. Es nennt sich „Atelier Frauenvielfalt“ und soll im Januar 2017 starten, sagt Hellmann. Schwerpunkt soll die Integration geflüchteter Frauen in die Meißner Gesellschaft sein.

Allgemein erschwert werde Integration in der Stadt durch wenige, aber besonders mitteilungsbedürftige Bürger. „Leider gibt es immer noch einige, die absurde Gerüchte offen kommunizieren. Etwa, dass unser Geschäftsstellenleiter Drogen an Flüchtlinge verticke oder dass sich Mitglieder mit Fördergeldern bereichern würden“, nennt Hellmann Beispiele. Im Hinblick auf solche unbegründeten Attacken wünscht er sich für 2017 klarere Bekenntnisse der Stadt. Was man schon Anfang November im Stadtrat bemerkt habe, gelte weiterhin. „Wir wünschen uns, dass die Stadt endlich sagt: Diese Initiative gehört zu uns und wir identifizieren uns mit ihr“, sagt Hellmann. Bisher klappe die Zusammenarbeit zwar gut. „Aber wir sind noch zu oft Bittsteller statt Partner. Dabei liegen doch beiden Seiten Freiheit und Demokratie am Herzen“, so Tilo Hellmann.

