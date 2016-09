Internationalen Brunch Das Willkommensbündnis Wir lädt in das Kirchgemeindehaus am Schuldurchgang ein.

Im Kirchgemeindehaus Roßwein findet am 18. September ein internationaler Brunch statt. © Dietmar Thomas

Seit es in Roßwein wieder ein Asylbewerberheim gibt – also seit Mai 2015 – sind ehrenamtliche Helfer in einem Willkommensbündnis aktiv. Die Männer und Frauen haben es sich zur Aufgabe gestellt, die Flüchtlinge in Roßwein zu begrüßen, ihnen den Start in einem neuen Land zu erleichtern, ihnen bei der Integration zu helfen. Nahezu wöchentlich werden Begegnungsnachmittage organisiert. Eine der nächsten Aktionen von Willkommen in Roßwein, kurz Wir genannt, soll ein internationaler Brunch im Kirchgemeindehaus am Schuldurchgang sein. Darauf weist Peter Freund hin, der sich für die Öffentlichkeitsarbeit des Bündnisses zuständig fühlt.

Die Gastgeber versprechen, dass Speisen aus nahezu allen Ländern der Welt auf dem Tisch stehen werden. „Darüber hinaus haben auch die Gäste die Möglichkeit, Speisen und Getränke beizusteuern“, so Peter Freund.

Das gemeinsame Essen und Gespräche sollen an diesem Vormittag aber nicht alles sein. Die Siebdruckwerkstatt des Döbelner Treibhausvereins hat sich angekündigt, um Textilien mit vielerlei Motiven zu verschönern. Es soll ein Wettbewerb im Luftballon-Weitfliegen gestartet werden. Kinder können sich schminken lassen und in einer Bastelstraße kreativ werden. Auch die Möglichkeit, sich mit Outdoorspielen zu beschäftigen, gibt es. „Für eine musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt“, versichert der Wir-Pressesprecher.

Zum Brunch sind Gäste am 18. September ab 10 Uhr im Kirchgemeindehaus am Schuldurchgang willkommen. Wer Fragen hat, kann sich unter Tel. 034322 942401 informierten. (DA/sig)

