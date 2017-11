Internationale Wassertaufe Dresden ist erstmals seit der deutschen Einheit Gastgeber für ein Wasserball-Länderspiel.

Eigentlich spielt Zweitligist SWV TuR in der neuen Halle, am 12. Dezember die deutsche Auswahl. © Ronald Bonß

In Dresden häufen sich vor dem Jahreswechsel die Länderspiele. Erst absolviert die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes (DHB) das letzte Vorbereitungsspiel vor der Heim-WM in der Ballsportarena (25. November). Dann kicken die Teams aus Deutschland und Tschechien beim Freundschaftsvergleich am selben Ort beim Futsal-Länderspiel am 5. Dezember.

Für das dritte Länderspiel in den nächsten vier Wochen ist die Ballsportarena allerdings ungeeignet. Es fehlt an einem ausreichend großen Schwimmbecken. Denn am 12. Dezember (20 Uhr) erlebt die sächsische Landeshauptstadt erstmals seit der deutschen Einheit ein Wasserball-Länderspiel. Die international nur noch zweitklassigen Gastgeber aus Deutschland treffen in der Weltliga (Fina World League) in der neuen Schwimmhalle an der Freiberger Straße auf Russland. Dritter Vertreter in der Gruppe B ist der Olympiazweite und amtierende Weltmeister Kroatien, gegen den die Deutschen ihr Heimspiel am 16. Januar in Berlin austragen.

„Der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat Ausrichter gesucht – und wir haben uns beworben“, sagt Dirk Jaster vom ausrichtenden SWV TuR Dresden. Auf den Zweitligisten kommen mit dieser relativ kurzfristigen Entscheidung in den nächsten vier Wochen in erster Linie logistische Aufgaben zu. „Wir haben Vorschläge für die Hotelunterbringung abgegeben. Wir sind nur für den Transport der Teams verantwortlich“, sagt er. Zudem muss ein Live-Stream organisiert werden, den der Weltverband Fina für die Weltliga vorschreibt.

Und natürlich wollen die Dresdner kräftig die Werbetrommel rühren. „Die neue Halle verfügt über knapp 400 feste Sitzplätze, wir gehen aber davon aus, dass wir auch 600 Leute in die Halle bekommen“, sagt Jaster. Über mobile Stühle oder gar Stehplätze wäre noch mehr möglich. „Laut Betriebserlaubnis dürfen meines Wissens bis 800 Besucher in die Halle“, erklärt der Dresdner. Tickets (13,20 Euro/ermäßigt 8 Euro) sind ab sofort erhältlich.

Bei Bundestrainer Hagen Stamm ist die Vorfreude auf die Premiere bereits groß: „Ich finde die Idee Dresden toll“, bestätigte er und setzte sich innerhalb des Verbands für den Premieren-Standort ein. Das deutsche Team hatte zuletzt zweimal die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst. Die Finanzierung der ältesten olympischen Ballsportart ist in Deutschland offiziell zumindest bis Ende 2018 gesichert. „Wir haben die Zusage, dass wir auch danach weiter gefördert werden“, sagte Rainer Hoppe, Wasserball-Fachwart im DSV.

