Internationale Pause zum Durchatmen genutzt Der Trainer Christian Pöhler gibt den Zweitliga-Handballern vom HC Elbflorenz vier Tage frei. Das soll im Duell der Aufsteiger die nötigen Körner bringen.

Roman Becvar (schwarzes Trikot) kehrte unverletzt von seinen Länderspielen mit Tschechien zurück. „Das ist für uns das Wichtigste – mit Abstand“, sagt Trainer Christian Pöhler. © robert michael

Durchatmen erlaubt. Die durch Länderspiele und diverse Qualifikationspartien für ein Wochenende unterbrochene Saison in der 2. Handball-Bundesliga geht weiter. Und das für den HC Elbflorenz ohne weitere Verletzungen.

Denn auch der Zweitliga-Aufsteiger aus Dresden stellte zwei Akteure für internationale Aufgaben ab. Der Tscheche Roman Becvar überstand zwei Freundschaftsvergleiche mit seiner Nationalmannschaft gegen Montenegro (28:26, 22:23) unbeschadet. Gleiches gilt für seinen Vereinskollegen Patrick Hruscak. Der Linkshänder kam mit der Auswahl der Slowakei beim Qualifikationsspiel für die WM 2019 allerdings in Russland mit 22:32 unter die Räder, ehe der 36:19-Sieg gegen Luxemburg gelang. „Aber auch Patrick hat die Reisestrapazen und die sportlichen Anforderungen unbeschadet überstanden. Das ist für uns das Wichtigste – mit Abstand“, sagt Christian Pöhler erleichtert. Denn die Verletztenliste des Neulings ist lang genug. Nach wie vor. Denn mit Daniel Zele, Nils Kretschmer, Norman Flödl und Sebastian Greß bleiben weiterhin gleich vier Profis außer Gefecht.

Auch für das Duell am Sonntag (17 Uhr) in der heimischen Ballsportarena gegen den Mitaufsteiger Eintracht Hildesheim. Gegen die Niedersachsen hatten sich die Dresdner in der vergangenen Saison im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz durchgesetzt, die Eintracht nutzte die Relegation zum Sprung in die zweithöchste Spielklasse. „Hildesheim hat seinen Kader etwas verbreitert, die Stammkräfte der letzten Saison sind auch die in dieser Spielzeit“, sagt Pöhler. Mit einer gewichtigen Ausnahme: Rückkehrer Savvas Savvas. Der 20-Jährige führt mit 83 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga an, liegt allerdings auch bei den Fehlwürfen (51) auf Rang fünf. Der Grieche ist für fast ein Drittel aller Eintracht-Tore (261) verantwortlich, wirft aus allen Lagen. „Er spielt derzeit überragend, ist in jedem Spiel für zehn bis zwölf Tore gut“, weiß Pöhler, „aber wir haben einen Plan, wie wir ihn stoppen können.“

Torhüter zum zweiten Mal Papa

Zu diesem Vorhaben könnten zwei kleine Details gehören. Einerseits gewährte Pöhler seinem Team nach dem Freundschaftsspiel gegen Erstligist Melsungen am vergangenen Freitag gleich vier Tage am Stück frei. „Seit dem 3. Juli war das die erste etwas längere Pause – und die war nötig. Vom Kopf her wirken wir jetzt teilweise etwas befreiter“, betonte der Coach. Andererseits ist einer am Sonntag vielleicht besonders motiviert: Kapitän und Torhüter Mario Huhnstock. Der 31-Jährige wurde am Montag zum zweiten Mal Vater. Seine Frau Franziska brachte erneut ein Mädchen zur Welt, Schwester Martha ist sieben Jahre alt. „Wir freuen uns alle mit ihm. Dass sie das in der Pause hinbekommen, war für uns natürlich eine Punktlandung“, erklärt der Handballlehrer schmunzelnd.

Nicht zuletzt lebt das Duell der beiden Aufsteiger von der aktuellen sportlichen Situation. Die Dresdner trennen als Tabellenelfter (8:12 Punkte) nur zwei Zähler von den Hildesheimern (13./8:14). Gelänge den Gastgebern der vierte Saisonsieg, wäre das ein weiterer Grund, um im Kampf um den Klassenverbleib kräftig durchzuatmen.

zur Startseite