Interkulturelle Wochen starten Von Mitte bis Ende September finden im Landkreis 35 Veranstaltungen unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ statt.

Am 28. September stellt Jasna Zajcek ihr Buch „Kaltland – Unter Syrern und Deutschen“ vor. © dpa

Miteinander mit den Deutschen zu leben, statt nur nebeneinander, das wünscht sich Hamida Taamiri. Am 20. September wird die Syrerin im Wohnheim des Caritas-Schulzentrums in Bautzen über das Leben von Frauen in ihrem Heimatland sprechen. Bei dieser Veranstaltung, die Bestandteil der Interkulturellen Wochen ist, soll auch syrisch gekocht werden. Auf diese Weise könne man einander näherkommen, hofft Hamida Taamiri.

Die Interkulturellen Wochen beginnen am 15. September und enden am 30. September. In diesem Zeitraum finden in Bautzen, Bischofswerda, Hoyerswerda und Kamenz mehr als 35 Veranstaltungen statt. Das Motto „Vielfalt verbindet“ wird durch ein breites Spektrum an Themen und Formen umgesetzt. So soll nicht nur gemeinsam gekocht, sondern gesungen, musiziert, getanzt, Sport getrieben und Theater gespielt werden. Auch Gottesdienste und Stadtteilfeste gehören dazu. – Interessante Begegnungen versprechen in Bautzen die Veranstaltungen, bei denen Menschen aus anderen Ländern über ihre Heimat berichten. So zeigt der in Bautzen lebende Kubaner Santiago Calix Hernandez seine Sicht auf Kuba und spricht über seine Erfahrungen mit Deutschland. Diese Veranstaltung findet am 19. September beim Verein Leuchtturm-Majak statt. Der Sprachrettungsclub hat sich Yuri Levano Garcia eingeladen. Der Gast stammt aus Peru, hat eine sorbische Frau geheiratet und spricht mehrere Sprachen. Er stellt seine Sicht der Dinge am 26. September in der Bautzener Stadtbibliothek vor.

Erstmals bei den Interkulturellen Wochen dabei ist der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, der am 16. September das „Fest der Vielfalt“ organisiert. Unter anderem wird der Verein Leuchtturm-Majak ein Programm mit Gesang und Tanz gestalten. Darüber hinaus wollen die Mitarbeiter mit möglichst vielen Einheimischen und Zugewanderten ins Gespräch kommen, auch, um neue Mitarbeiter und Ehrenamtliche zu gewinnen.

Am 28. September findet eine Lesung aus dem Buch „Kaltland“ im Kreistagssaal des Landratsamtes statt. Die Autorin Jasna Zajcek beschreibt darin ihre Erfahrungen als Deutschlehrerin im Asylbewerberheim in Niedergurig.

zur Startseite