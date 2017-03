Interessenten für Ortschronik gesucht In Saupsdorf werden Geschichtsinteressierte gesucht.

Johnsbach im Osterzgebirge hat schon eine Ortschronik. In Saupsdorf fehlt sie noch. © privat

Für den Sebnitzer Ortsteil Saupsdorf gibt es bereits einige historische Aufzeichnungen beziehungsweise auch Niederschriften von Einwohnern. In diesen sind unter anderem verschiedene Begebenheiten im Ort wie auch Geschichten von Gaststätten, früheren Einwohnern oder auch Bauerngehöften enthalten. Doch an einer Chronik fehlt es offensichtlich.

Der Ortschaftsrat von Saupsdorf will sich jetzt näher mit diesem Thema befassen. Gesucht werden Einwohner, die an der Ortschronik mitarbeiten wollen und diese dann auch später fortführen. Doch nicht nur für die Chronik sucht Ortsvorsteher Günter Hartig freiwillige Mitmacher. Im kommenden Jahr soll Saupsdorf ein Dorfentwicklungskonzept auf die Beine stellen, ähnlich wie in Mittelndorf und Altendorf. Um das Konzept auf den Weg zu bringen, hofft der Ortsvorsteher auf viele Ideen der Einwohner und auch auf deren Mithilfe. Das Konzept selbst legt fest, in welche Richtung sich Saupsdorf entwickeln kann. (SZ/aw)

