Interesse an Elektro-Autos ist gering Derzeit ist in Pirna nur eine geringe Anzahl von 21 Elektro-Autos zugelassen.

© Symbolfoto: dpa

Pirna. Die Nachfrage nach Elektro-Autos in Pirna ist trotz staatlicher Zuschüsse gering. Nach der Aussage von Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) auf einem Elektromobilitäts-Forum der Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“ seien in der Stadt derzeit 21 Elektro-Autos zugelassen. Bei dieser geringen Nutzungsquote, so Hanke, brauche Pirna momentan noch kein flächendeckendes Netz an Ladestationen. Allerdings sollen in Kürze weitere Ladestationen hinzukommen. Zudem sagt der OB zu, dass die Stadt zu gegebener Zeit auch die städtische Dienstwagenflotte auf E-Mobile umstellen wolle – aber nicht mehr 2018. (SZ/mö)

zur Startseite