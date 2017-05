Interesse am Studenten-Rampen-Projekt für Görlitz Freitag wird symbolisch die erste Rollstuhl-Zufahrt für ein Geschäft am Untermarkt übergeben.

Ein Student und seine im Rollstuhl sitzende Freundin stehen vor dem Ratscafé auf dem Untermarkt. Sie haben das Rampen-Projekt für die Innenstadt geplant. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Der Buchladen „Art Goreliz“ ist am Freitag heute der erste, der eine rollstuhlgerechte Rampe erhält. Die Übergabe erfolgt 14 Uhr auf dem Untermarkt, Ecke Brüderstraße. Insgesamt bekommen zunächst fünf Geschäfte in der Görlitzer Innenstadt eine mobile Rampe, die nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern auch Muttis mit Kinderwagen den Zugang erleichtern sollen. Hinter dem Projekt seht eine Aktion von Heilpädagogik-Studenten der Hochschule Zittau-Görlitz. Unterstützt wird das Vorhaben vom Martinshof in Rothenburg und der Aktion Mensch.

Inzwischen gibt es bereits weitere Interessenten für eine mobile Rampe. „Wir interessieren uns schon seit Jahren für eine derartige Lösung, um Gästen den Zugang erleichtern zu können“, sagt Maik Pasora, Inhaber des Kartoffelhauses an der Steinstraße. Er wurde auf eine SZ-Veröffentlichung auf das Studentenprojekt aufmerksam, nahm Kontakt auf und bekommt nun ebenfalls eine mobile Rampe für sein Geschäft. Zur Übergabe am Freitag wird unter anderem Bürgermeister Michael Wieler erwartet.

