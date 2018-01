Interessantes aus vergangener Zeit In Gebersbach wird alljährlich Anfang Januar die Ortschronik ausgestellt. Chronist Eberhardt Kolbe aktualisiert sie ständig.

Gisela Schöne (links), Grit Bixl vom Dorfklub und Heike Sparman sowie Marion Dressel vom sächsischen Landfrauenverband sehen sich einen Chronikhefter an. © Dietmar Thomas

Waldheim. Fotos zeigen Geschehnisse aus vergangenen Tagen. Sie liegen gemeinsam mit dicken Aktenordnern auf Tischen, die an der Fensterseite und rechts der Tür aufgestellt sind. In ihnen sind ebenfalls Fotos, Dokumente und Zeitungsausschnitte aus vergangener Zeit aufbewahrt. Im Feuerwehrgerätehaus in Gebersbach zeigt Chronist Eberhardt Kolbe die Chroniken von Gebersbach, Rudelsdorf sowie Knobelsdorf und sogar einige Dokumente aus der Umgebung.

Bad war Teich des Rittergutes

Wer weiß heute noch, dass das Gebersbacher Bad einmal der Teich des Rittergutes war, und dass der auf Initiative der FDJ 1949/1950 zu einem ersten Freibad ausgebaut wurde? Wer weiß, dass Greußnig, ein Ortsteil von Döbeln, älter ist, als die Stadt Döbeln selbst? Schon 925 wurde das kleine slawische Dorf erstmals erwähnt. Später brannten es böhmische Herrscher nieder. Nur noch die Ölmühle am Ufer der Mulde, wo heute die Kelterei Sachsenobst steht, blieb von ihm übrig.

Chronist mit Leidenschaft

Seit dem Jahr 2000 führt Eberhardt Kolbe die Chronik. Anlässlich der 650-Jahrfeier von Gebersbach und Rudelsdorf hatte er sich Bilder von Einwohnern ausgeliehen. Weil er es schade fand, die Fotos wieder abzugeben, fragte er, ob er Kopien machen könnte. Mit Erlaubnis der Eigentümer ließ er Abzüge machen und führte die Chronik weiter. Sorgfältig hat er Schriftstücke, Bilder, Zeitungsartikel, Fotos und andere Dokumente aus der Vergangenheit zusammengetragen. Er sorgt auch dafür, dass die Chronik ständig aktualisiert wird. So hat er auch schon Fotos vom gegenwärtigen Baugeschehen am Gebersbacher Bach gemacht.

Besuch aus Freiberg

Heike Sparmann und Marion Dressel vom Sächsischen Landfrauenverband Freiberg sind auf Einladung von Gisela Schöne vom Dorfklub Gebersbach zur Ausstellung gekommen. „Wir wollen uns gegenseitig kennenlernen“, sagt Sparmann.

