Interaktive Tafeln ausprobieren Die Ludwig-Richter-Oberschule lädt zum Tag der offenen Tür ein. Mit vielen Überraschungen.

Solch eine interaktive kann am 7. März in der Ludwig-Richter-Oberschule ausprobiert werden. © Archivfoto: Gernot Menzel

Wer schon immer mal eine interaktive Tafel ausprobieren wollte, ist am 7. März in der Ludwig-Richter-Oberschule genau richtig. Denn in der Zeit von 16 bis 19 Uhr lädt die Schule an der Lotzdorfer Straße dann zum Tag der offenen Tür ein. Und dabei können im schmucken Neubau der Oberschule dann auch die interaktiven Tafeln ausprobiert werden.

Aber natürlich nicht nur das. Schüler und Lehrer werden an diesem Nachmittag auch einen Einblick in die verschiedenen Unterrichtsfächer ab der fünften Klasse präsentieren, heißt es in der Ankündigung dazu. So kann zum Beispiel im Biologie-Fachkabinett mikroskopiert werden, physikalische Experimente sind möglich und die Besucher können auch bei einer öffentlichen Probe der Neigungskurse Musik dabei sein. Aktuelle Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien liegen aus, die Besucher können sich in den praktischen WTH-Unterricht setzen und Kunst wird zum „Schrumpf“-Erlebnis, heißt es ein bisschen geheimnisvoll. Außerdem gibt’s einen bildreichen Rückblick auf die traditionelle Sprachreise nach England. Das alles ist natürlich auch dazu gedacht, dass sich künftige Fünftklässler hier ein Bild von der Ludwig-Richter-Oberschule machen können, und wer will – heißt es in der Ankündigung – kann den Nachmittag auch gleich für die Anmeldung der Schüler für das Schuljahr 2017/2018 nutzen. Benötigt werden dazu die Bildungsempfehlung, die Geburtsurkunde, das Halbjahreszeugnis und das Formular „Rückmeldung für die jetzige Schule“. Alle Interessierten haben aber auch bei laufendem Schulbetrieb die Möglichkeit der Anmeldung, fügt die Schule an.

Ein spannender Nachmittag steht jedenfalls an, am 7. März in der Ludwig-Richter-Oberschule. (SZ)

www.richterschule-radeberg.de

