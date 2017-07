Interaktive Tafel für Grundschule Die Stadträte befürworten alle die Anschaffung von Computern für die Gersdorfer Schule. Ein Rat hat noch einen Wunsch.

Solche interaktiven Tafeln sollen den Unterricht aufpeppen und Abstraktes anschaulich machen. © Symbolbild/dpa

Dass die Gersdorfer Grundschule zur Erfüllung des Lehrplanes neue Computer braucht, daran hatten die Räte keine zweifel. Sie stimmten zur Sitzung am Donnerstagabend der Ausstattung von neun Schüler- und einem Lehrerarbeitsplatz zu. Die Kosten für die außerplanmäßige Anschaffung belaufen sich dafür auf etwa 10 000 Euro. Den Auftrag bekommt die Firma Krenkel aus Hartha.

„Die Schule verfügt bisher über kein Computerkabinett. Es gibt lediglich eine Sammlung von abgelegten Computern. Daran ist kein modernes Lernen möglich. Die Technik gehört eigentlich ins Museum“, begründet Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) die Notwendigkeit der Anschaffung. Nachdem im vergangenen Jahr die EDV-Ausstattung der Harthaer Schule erfolgt sei, soll nun auch die Grundschule entsprechende Technik zur Verfügung gestellt bekommen.

„Wir stehen in der Verantwortung für die Ausstattung der Schule. Denn die Räte haben dem klassenübergreifenden Unterricht zugestimmt. Nun müssen auch die Voraussetzungen geschaffen werden“, sagte Stadtrat Albrecht Günther (CDU). In diesem Jahr wird zum ersten Mal die zweite gemeinsam mit der neuen ersten Klasse unterrichtet. „Wenn die Lehrerin die Erstklässler unterrichtet, können dann die Zweitklässler unter anderem am Computer arbeiten“, so Günther. Um die technischen Möglichkeiten für einen optimalen Unterricht noch mehr zu verbessern, schlug er die Anschaffung einer interaktiven Tafel vor, sobald die Stadt die finanziellen Möglichkeiten dafür habe. (DA/je)

zur Startseite