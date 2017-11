Interaktive Citylights Die Werbefläche am Londoner Picadilly Circus reagiert neuerdings auch auf ihre Umwelt – und auf Besucher.

Am Picadilly Circus in London darf so großflächig nur noch an der geschwungenen Eckfassade von „1 Sherwood Street“ an der Nordseite geworben werden. © PR

Seit gut neun Monaten waren sie ausgeschaltet. Am Donnerstagmorgen, acht Uhr in der Früh, erwachten sie wieder zum Leben: „Picadilly Lights“, die riesige Leuchtreklame am Londoner Picadilly Circus und die wohl berühmteste Werbefläche der Welt, präsentiert sich als generalüberholter, modernisierter und 783 Quadratmeter großer LED-Bildschirm – größer als vier Tennisplätze. Der besondere Clou: Die Leuchtreklame ist interaktiv und kann auf ihre Umwelt mit einer Anpassung des Werbeinhalts reagieren.

Seit mehr als 100 Jahren gab es am Picadilly Circus, dem einstigen „Mittelpunkt des Empires“, illuminierte Werbung. Ursprünglich war der ganze Platz umzingelt von Leuchtreklame, später durfte nur noch an der geschwungenen Eckfassade von „1 Sherwood Street“, an der Nordseite des „Circus“ geworben werden. Einer der Stammkunden ist die Coca-Cola-Marke, die seit 1954 präsent ist. Neon-Reklamen wurden 2011 vollständig von LED-Schirmen abgelöst. Der Picadilly Circus ist ein idealer Standort, laufen hier doch jährlich mehr als 100 Millionen Menschen vorbei. Die meisten, davon darf man ausgehen, dürften Touristen sein.

Sie können das Wlan, mit dem die Picadilly Lights ausgestattet sind, gratis nutzen. Umgekehrt erlaubt sich die Werbefläche, Informationen über Passanten einzuholen. Die Werbung, könnte man sagen, blickt zurück. In den Bildschirm eingebaute Kameras identifizieren die Marke von vorbeifahrenden Autos und passen gegebenenfalls den Content der Reklame an. Auch auf das Wetter und die Temperatur, versichern die Betreiber, kann der LED-Bildschirm reagieren. Die eingebaute Gesichtserkennungs-Software vermag, Alter, Geschlecht, Rasse und sogar Gemütsstimmung von Passanten zu ermitteln.

Tim Bleakley, der die Werbung koordiniert, sagte: „Coca-Cola zum Beispiel könnte jederzeit Informationen abrufen, eine große Gruppe von spanischen Touristen entdecken und den Text der Werbung von ‚Hallo‘ zu ‚Buenos Dias‘ ändern.“ Nicht jeden entzückt das. Das Betreiberunternehmen Landsec beeilte sich zu versichern, dass man keinesfalls „personalisierte Daten sammeln oder speichern“ würde.

Die Bürgerrechtsorganisation „Big Brother Watch“ bleibt dennoch skeptisch. Der Picadilly Circus, sagte eine Sprecherin, werde „zur No-Go-Zone für jeden, der seine Privatsphäre behalten und Sicherheit vor neugierigen Augen haben will“. Das Konzept, personalisierte Werbung bereitzustellen aufgrund der Daten, die man durch die Verfolgung und Beobachtung von Passanten, Autos und Wlan-Nutzern sammele, „überschreitet die gruselige Linie um eine ganze Meile“.

Tatsächlich sind ähnliche Werbekonzepte anderswo in Europa an Proteststürmen gescheitert. So hatte die britische Firma Exterion Media auf dem holländischen Bahnhof Amersfoort in einer Werbetafel Kameras eingebaut, die mithilfe von Sensoren für die Werbung wichtige Metadaten sammeln sollte. Nach einer hitzigen Debatte über Datenschutz und Privatsphäre deaktivierte Exterion seine 50 Kameras. Die Briten dagegen sind weit weniger sensibilisiert, wenn es um öffentliche Überwachung geht. Sie kennen das längst.

