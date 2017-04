Intensivtäter vor Gericht Der 24-Jährige Asylbewerber ist gefürchtet. Schwerer Raub und Körperverletzung sind nur zwei von zehn Delikten.

Gegen den Angeklagten, hier mit Verteidiger Thomas H. Fischer (links) aus Döbeln, gibt es bereits vier Urteile von verschiedenen Gerichten. © Harry Haertel

Vor dem Landgericht Chemnitz hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 24-jährigen Asylbewerber aus Casablanca begonnen. Dem Marokkaner wurden anfangs elf Taten zur Last gelegt. Im Laufe des Prozesses wurde ein Verfahren eingestellt.

Fall 1: Fahrradschloss als Waffe

Am 4. Juni 2016 soll der Angeklagte einen heute 32-Jährigen nach einer Auseinandersetzung mit einem Fahrradschloss geschlagen haben. Das Opfer sagte aus, es habe zwei Schläge abwehren können. Trotzdem wurde es getroffen. Infolgedessen hatte der 32-Jährige eine Beule und leichte Schmerzen am Kopf. Der Tat vorausgegangen war eine verbale Attacke. Als der Angeklagte wild gestikulierend auf den 32-Jährigen zugekommen sei, habe dieser sich bedroht gefühlt und ihn weggeschubst. Dabei fiel der Marokkaner mit dem Moped um. Anschließend griff er zu dem Fahrradschloss.

Fall 2: Als Fahrraddieb erwischt

Am 22. Juni 2016 soll der Angeklagte an der Schlachthofstraße in Döbeln ein Fahrradrad zu stehlen versucht haben. Als er sich das Rad nehmen wollte, kam der Besitzer. Diesen schlug er mit der Hand ins Gesicht und beleidigte ihn. Das 17-jährige Opfer war als Zeuge geladen, erschien aber nicht.

Fall 3: Fenstersprung bewirkt

Wegen 30 Euro soll der Angeklagte einen 27 Jahre alten anderen Asylbewerber in der Döbelner Gemeinschaftsunterkunft mit einem Messer bedroht haben. Zwar hatte das Opfer das Geld zur Hand, allerdings nicht passend. Mehr wollte er dem Angeklagten nicht geben. Daraufhin bedrohte der Angeklagte den Mechaniker mit einem Messer, bis dieser vor einem Fenster stand. Weil er Angst vor dem Angeklagten gehabt habe, sei er schließlich gesprungen, so das Opfer. Es zog sich einen Bruch im Sprunggelenk zu, der operiert werden musste. Noch immer leidet der Mann an den Folgen.

Fall 4/5: Geld aus Hosentasche geklaut

Am 30. August 2016 bedrohte der Marokkaner einen anderen Asylbewerber mit einem Taschenmesser. Wohl aus Angst vor Verletzungen ließ das Opfer zu, dass der Angeklagte ihm in die Hose griff und einen Umschlag mit Geld herausholte. Aus diesem soll er 300 Euro entwendet haben. Ähnlich ging er in einem zweiten Fall bei dem 27-jährigen Mechaniker vor. Auch bei ihm hatte der Marokkaner Geld aus der Hosentasche geholt. Erneut hatte der Angeklagte ein Messer dabei. Dieses Mal sei es um 50 Euro gegangen. Ereignet hatte sich der Vorfall, als der Angeklagte aus seinem ehemaligen Zimmer, das er sich rund sieben Monate mit dem Opfer teilte, seine Sachen abholen wollte. Ob der Angeklagte in dem Fall wirklich ein Messer hatte, konnte das Opfer nicht mehr eindeutig sagen.

Fall 6: Mit Messer Daumen verletzt

Mit einem Taschenmesser soll der Angeklagte am 31. August 2016 auf dem Wettinplatz in Döbeln versucht haben, einen 30-jährigen Asylbewerber zu verletzen. „Das war keine Absicht, er hat mit dem Messer rumgefuchtelt“, so das Opfer. In der polizeilichen Vernehmung hatte der Bauer das noch anders gesagt. Der Polizei sagte er, der Angeklagte habe auf ihn eingestochen, was er abwenden konnte, sodass es nur zu dem Schnitt in den Daumen kam.

Fall 7: Einbruch in Wohnung

Auch vor Einbrüchen schreckte der Angeklagte, der nach Aussage eines Zeugen abhängig von der Droge Crystal sei, nicht zurück. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Wohnung eines Paares an der Friedrichstraße in Döbeln nach Diebesgut durchsucht zu haben. Aus einer Holzkiste habe er 100 Euro entwendet. Die Bewohnerin bemerkte den Einbrecher. Da die Zeugin aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erschien, beantragte die Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen, da der Fall im Vergleich mit den anderen Taten wenig Gewicht habe.

Fall 8: Opfer geschlagen und getreten

Gewalttätig wurde der Angeklagte offenbar auch mit anderen. Am 31. Oktober 2016 soll er mit einem Mittäter an der Döbelner Bahnhofstraße mit einem Mann gestritten haben. Die Täter traten nach dem Opfer und schlugen es, heißt es in der Anklage. Das Opfer trug Schwellungen davon.

Fall 9: Radfahrer mit Messer verletzt

Am 3. November 2016 griff der Angeklagte erneut den 27-jährigen Mechaniker an, möglicherweise um sich für die Anzeige nach dem Fenstersturz zu rächen. Er soll sein Opfer dabei an der Franz-Mehring-Straße an der Ampel abgepasst haben. Erneut sei ein Messer im Spiel gewesen, mit dem das Opfer an Oberschenkel und Gesicht verletzt werden sollte. Der Angeklagte griff wieder in die Hosentaschen des Mannes und entnahm ein Handy im Wert von 200 Euro sowie 150 Euro Bargeld.

Fall 10: Geklaut und getreten

Diebesgut im Wert von 38,22 Euro und eine handgreifliche Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal waren die Bilanz eines Ausflugs des Angeklagten am 12. November 2016 ins Döbelner Kaufland.

Fall 11: Flucht durch Sprung in Mulde

Bei seiner vorläufigen Festnahme klagte der Angeklagte über Schmerzen. Die Polizei rief den Rettungswagen. Der Angeklagte sei daraufhin in Begleitung mehrerer Beamten ins Krankenhaus gekommen. Als er von dort zurück zum Revier sollte, stieß er einen Beamten von hinten um. Dieser stürzte und verletzte sich dabei das Handgelenk. Der Angeklagte sprang, mit Handschellen und bei rund vier Grad Plus, in die Freiberger Mulde. Dort gab er auf, erklärte der zuständige Beamte.

Seit dem 13. November 2016 sitzt der Marokkaner in Untersuchungshaft in Dresden. Zu den zahlreichen Vorwürfen gegen ihn machte er keine Angaben. Auch zu seiner Person schwieg der 24-Jährige. Bekannt wurde lediglich, dass er alleinstehend ist und keinen Beruf gelernt hat.

Bereits in einem früheren Prozess gegen einen Landsmann, der wegen versuchten Totschlages vor Gericht stand, trat der Angeklagte als Zeuge auf. Durch Aussagen anderer Betroffener in diesem Prozess wurde deutlich, dass es sich bei dem 24-Jährigen um einen Asylbewerber handelt, vor dem die anderen Angst haben.

Auch im Polizeirevier Döbeln ist der Name bekannt. Ginge es nach der Polizei, wäre der 24-Jährige schon eher in Haft gekommen. Doch wie die zuständige Kriminaloberkommissarin schilderte, sei ein entsprechender Antrag von der Staatsanwaltschaft abgelehnt worden.

Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig. Die geladenen Zeugen, darunter die vorwiegend ausländischen Opfer des Angeklagten, konnten teilweise keine genauen Aussagen zu den Vorwürfen machen. Selbst auf Nachfrage des vorsitzenden Richters Kay-Uwe Sander gab es unklare Antworten, was dessen Geduld massiv strapazierte.

Der Prozess wird Montag fortgesetzt.

