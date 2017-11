Artikelempfehlung

Intensivtäter gefasst

Breitenau. Die Bundespolizei hat einen gesuchten Straftäter nahe der Grenze gefasst. Die Beamten der Inspektion Berggießhübel kontrollierten am Mittwochmittag auf der A 17 im Bereich Breitenau einen rumänischen Staatsangehörigen. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige bereits polizeibekannt ist. In diesem Jahr verübte er mehrere Straftaten in der Gegend Itzehoe, Hamburg und Kiel. Dann war er untergetaucht. Nach kurzer Rücksprache erließ das Amtsgericht Meldorf einen Haftbefehl gegen den Gesuchten. Der Rumäne wurde nach der Vorführung am Amtsgericht Dresden in die JVA Dresden eingeliefert. Ein weiterer Rumäne wurde ebenfalls auf der A 17 im Bereich Breitenau verhaftet. Bei der Kontrolle eines 54-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser mit einem nationalen Haftbefehl gesucht wird. Wegen Eigentumskriminalität war er durch das Amtsgericht Altena im Jahr 2014 bereits verurteilt worden. Der Verurteilte muss jetzt eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten verbüßen. (szo) (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/intensivtaeter-gefasst-3828975.html