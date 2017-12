Intensivstation eingeweiht Das Kreiskrankenhaus Weißwasser steht jedoch vor großen Herausforderungen.

Das Krankenhaus Weißwasser bei Nacht. © Joachim Rehle

Immer wenn Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) in jüngster Vergangenheit nach Weißwasser gekommen ist, hat sie eine gute Nachricht mit im Gepäck. Erst vor gut einem Jahr hat sie dem Kreiskrankenhaus Weißwasser einen Fördermittelbescheid in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den Umbau der Intensivtherapiestation (ITS) überreicht. Am gestrigen Mittwoch wiederum weihte sie die neue, 1,7 Millionen Euro teure ITS ein, und verkündet: „Wir haben uns im Landesgremium am Freitag in der vergangenen Woche dazu bekannt, dass Weißwasser eine von zwei Modellregionen im Freistaat für die medizinische Versorgung werden soll“, erklärt die Ministerin. Konkret heißt das, es soll erprobt werden, wie künftig dem Ärztemangel im ländlichen Raum begegnet werden kann und welche Rolle dabei das Kreiskrankenhaus spielen könnte..

Vor dem Hintergrund, dass im vergangenen Jahr drei Hausärzte in Weißwasser ihre Praxen aufgegeben haben und in den Ruhestand gegangen sind, fehlen bis heute Allgemeinmediziner in Weißwasser. Mitte 2017 berichtete Landtagsabgeordneter Thomas Baum (SPD), dass im näheren Umland der Stadt zwischen 2000 und 2500 Bürger ohne eigenen Hausarzt seien. „Entsprechend kommt es in den kommenden Jahren darauf an, auf die älter werdende Bevölkerung, die weniger werdenden Hausärzte und die künftig noch dünner besiedelte Region in der medizinischen Versorgung zu reagieren“, bekräftigt der Geschäftsführer der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum Görlitz mbH (MGLG), Andreas Grahlemann, gegenüber der SZ. Schließlich, das betont Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) im Zuge der ITS-Einweihung, gehe es darum, die Lebensqualität der Bevölkerung zu sichern. Welchen Beitrag dazu künftig das Krankenhaus leisten kann, das soll 2018 verstärkt in den Gremien MGLG gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Gesundheitsministerium diskutiert werden. „Es muss uns viel einfallen, um die Ansprüche für die nächsten zehn bis 15 Jahre erfüllen zu können“, so Grahlemann. Denn schon jetzt kämen immer mehr Patienten in die Notaufnahme des Krankenhauses, die eigentlich von einem Allgemeinmediziner versorgt werden müssten. „Ziel für die Krankenhausentwicklung muss es sein, eine Mischung aus stationärer und ambulanter Versorgung hinzubekommen“, erklärt Andreas Grahlemann.

Das, so unterstreicht auch Landkreis-Dezernentin Martina Weber, sei für die Regelversorgung im Norden des Kreises unerlässlich. „Das Krankenhaus in Weißwasser ist Garant für die notärztliche Versorgung von Patienten“, sagt sie und fügt hinzu, „wir wollen und müssen zukünftig aber sektorenübergreifend im medizinischen Bereich arbeiten.“ Heißt also, neben der stationären Aufnahme von Patienten müsse künftig auch die ambulante Versorgungen stärker in den Fokus rücken. Wie dies umgesetzt werden soll, ist allerdings noch nicht klar. Andreas Grahlemann verdeutlicht aber der Ministerin anhand von Zahlen, dass sich in den vergangenen Jahren schlicht einiges geändert hat: „Hielten sich Anfang der 1990er Jahre die Patienten noch durchschnittlich 15 bis 20 Tage im Krankenhaus auf, sind es heute meistens unter fünf Tage.“ Das Krankenhaus in Weißwasser versorgt jährlich etwa 8000 Patienten stationär, hinzukommen etwa 8000 Notfallpatienten. Das nahegelegene Medizinische Versorgungszentrum in der alten Villa am Krankenhaus versorgt ebenfalls 8000 Patienten jährlich. Andreas Grahlemann und Martina Weber nutzen deshalb die Gelegenheit, der Ministerin die Bedeutung des Hauses vor Augen zu führen.

Mit der neuen ITS, die nun in die Räumlichkeiten der ehemaligen Gynäkologie ins Krankenhaus gezogen ist, sei modernste Technik verbaut worden. „Ich weiß, dass eine solche ITS lebensnotwendig für ein Krankenhaus ist“, sagt Barbara Klepsch, „und freue mich deshalb umso mehr, dass nun den Ärzten und Mitarbeitern moderne Technik bereitgestellt wurde.“ Insgesamt stehen fünf Räume und acht Betten für Notfallpatienten zur Verfügung, die beispielsweise nach einem Verkehrsunfall mit schweren Verletzungen eingeliefert wurden, wie der leitende Chefarzt der Anästhesie, Dr. Kyrill Hantschick, beim Stationsrundgang der Gesundheitsministerin erklärt. „Ich bin froh, dass in Weißwasser weiter in das Krankenhaus investiert wird“, sagt der Chefarzt Dr. Karsten Brußig. Schließlich diene die ITS dazu, Patienten zu stabilisieren und diese in größere Häuser im Umland bringen zu können. Dafür sei es auch notwendig gewesen, den Hubschrauberlandeplatz am Krankenhaus in diesem Jahr zu erneuern.

