Intendant gesucht Das Sorbische National-Ensemble soll wieder einen künstlerischen Leiter bekommen. Der Posten ist seit zwei Jahren verwaist.

Die alljährliche Vogehochzeit gehört zu den festen Terminen für die Künstler des Sorbisches National-Ensembles. © Archivfoto: Carmen Schumann

Das Sorbische National-Ensemble (SNE) soll künftig von einer Doppelspitze geleitet werden. Wie Jan Budar, Direktor der Stiftung für das sorbische Volk, mitteilt, soll die Stelle des künstlerischen Leiters zum 1. August 2018 neu besetzt werden.

Gleichzeitig haben am Dienstag die Ratsmitglieder der Stiftung für das sorbische Volk bei der Fortsetzung ihrer Frühjahrssitzung in Potsdam beschlossen, den Vertrag der kaufmännischen Geschäftsführerin um fünf Jahre zu verlängern. „Wir versprechen uns davon, die wirtschaftlich stabile Lage beizubehalten und die künstlerische Entwicklung voranzutreiben“, begründet Stiftungsdirektor Budar die Entscheidung.

Mit dem Beschluss reagiert der Stiftungsrat vor allem auf den Wunsch der Tänzer, Sänger und Musiker im Dreispartenhaus, die Intendanz neu zu vergeben. Der Posten war seit Juli 2015 vakant. Die damalige Intendantin hatte ihre Aufgabe mit der Begründung niedergelegt, sich neuen künstlerischen Aufgaben widmen zu wollen. Die Geschäftsführung übernahm Diana Wagner. „Unter ihrer Leitung können wir das Jahr 2016 mit einem Plus beenden“, sagt Jan Budar.

Im vergangenen Jahr besuchten 37 000 Zuschauer die Programme des Sorbischen National-Ensembles. „Insgesamt haben wir 141 Vorstellungen gespielt“, sagt Geschäftsführerin Diana Wagner. Besonders kam es ihr darauf an, präsenter in der Niederlausitz zu sein. Von den sechs szenischen Premieren wurde zum Beispiel die Hälfte zuerst in Südbrandenburg aufgeführt. Auch der nächste Höhepunkt im aktuellen Spielplan ist mit der Premiere der Spreewälder Sagennacht am 3. Juni in Burg im Nachbarbundesland. Unter dem Titel „Die Hoffnung“ wird die Geschichte vom Wendenkönig Prebislaw weitererzählt. Bei der sechsten Burgnacht in Mortka am 25. August ist die sagenhafte Inszenierung in der Oberlausitz zu sehen. Bereits vorher ist das Ensemble rund um Bautzen unter anderem beim Musikfest Schmochtitz und beim Internationalen Folklorefestival vom 22. bis 24. Juni zu erleben. Im Ensemble sind derzeit rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Dahinter stehen 92 Stellen.

Die neue Intendantenstelle wird schnellstmöglich ausgeschrieben. Schon bei der Stiftungsratssitzung im Oktober sollen die Bewerbungen auf dem Tisch liegen. Eine Kommission trifft schon im Vorfeld eine Vorauswahl. Mit der Spielzeit 2018/19 soll der neue künstlerische Kopf dann mit seiner Arbeit beginnen. (MS)

