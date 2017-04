Intendant bleibt bis 2020 Ralf-Peter Schulze bleibt dem Mittelsächsischen Theater weiterhin erhalten.

Intendant Ralf-Peter Schulze, hier auf der Seebühne Talsperre Kriebstein bei der Vorstellung von „Hello, Dolly!“ im vergangenen Jahr. © Archiv/André Braun

Ralf-Peter Schulze, der Intendant des Mittelsächsischen Theaters, bleibt der Kultureinrichtung noch bis 2020 erhalten. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter haben seine Berufung um zwei weitere Jahre beschlossen, teilte Pressedramaturg Christoph Nieder am Donnerstag mit.

Am 1. August 2011 hatte Ralf-Peter Schulze als Intendant beim Mittelsächsischen Theater begonnen. „Seitdem leitet er mit seinem Team das Theater sehr erfolgreich“, urteilte Nieder. Herausforderung für Schulze sei es, trotz der auch weiterhin schweren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die regionale wie überregionale Bedeutung der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH weiterzuentwickeln. „Grundlage für den Intendanten ist der Erhalt des produzierenden Dreispartenhauses“, sagte Nieder. Schulze, der 1955 in Weimar geboren wurde, wurde in den regionalen Kulturbeirat berufen. Zurzeit werde an einem Konzept für die Spielzeiten 2017 bis 2020 gearbeitet. (DA/mf)

