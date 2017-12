Integration auf dem Rasen

Auf diesem Foto präsentiert sich die A-Jugend-Mannschaft von der SG Wilthen, in der auch einige Asylbewerber kicken. Für den Verein bedeuten die neuen Mitspieler „einen absoluten Mehrwert“, wie der stellvertretende SG-Vorsitzende Frank Ahnert erklärt. © Verein

Fußball. Die Gegner der Wilthener A-Junioren-Fußballer staunen oft. Der Grund: „Zu unserer Mannschaft gehören auch mehrere junge Asylbewerber“, erzählt Frank Ahnert, der stellvertretende Vorsitzende der SG. Und immer wieder hören die Wilthener dann dieselbe Frage: „Kann das denn funktionieren?“ Ahnert’s Antwort: „Ja. Sogar hervorragend, denn Fußball verbindet.“ Und er erzählt, wie es dazu gekommen ist. „Im Frühjahr standen zwei Jungs aus der Neukircher Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylbewerber bei uns am Trainingsplatz und schauten unserem Nachwuchs zu. Wir luden sie ein, bei unserer A-Jugend mit zu trainieren, was bei ihnen viel Freude hervorrief.“

Von Beginn an fühlten sich die jungen Asylbewerber sehr wohl bei den Wilthener Fußballern, sodass ihre Freunde aus der Neukircher Unterkunft schon kurze Zeit später hinzukamen. „Da die Jungs erst dabei sind, Deutsch zu lernen, ist die Kommunikation eine große Herausforderung für unsere Trainer“, berichtet Frank Ahnert. „Aus diesem Grund gehört die Taktik-Tafel als Hilfsmittel zu jedem Training und auch bei allen Spielen dazu.“

Freundschaften entstanden

Doch die jungen Asylbewerber lernen mit Unterstützung ihrer Mitspieler und Trainer sehr schnell Deutsch. „Mittlerweile sind elf junge Asylbewerber aus Afghanistan, Eritrea, Guinea und Somalia Mitglied in unserem Verein und spielen bei den A- und B-Junioren. Besonders ihre Zuverlässigkeit und der respektvolle Umgang miteinander zeichnet die Jungs aus. Auch Freundschaften sind entstanden.“

Wichtig ist dem Wilthener Verein vor allem eins: „Wir möchten viele Sportfreunde für das Thema sensibilisieren.“

Dabei zieht die Sportgemeinschaft im Bereich Integration an einem Strang mit dem Kreissportbund (KSB) Bautzen. Der hat gerade den Zuschlag für ein bundesweit ausgeschriebenes Modellprojekt erhalten und will die Vielfalt im Sporttreiben ausbauen. Als Modellregion hatten sich 40 Initiativen beziehungsweise Institutionen deutschlandweit beworben, von denen zehn den Zuschlag erhalten haben. Auf seiner Homepage erklärt der KSB dazu: „Der Kreissportbund Bautzen möchte im Jahr 2018 vor allem die Möglichkeiten mit seinen Mitgliedsvereinen und -verbänden ausschöpfen, Sportangebote speziell für Menschen mit Behinderung, sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Migranten auszubauen.“

Beispiel Nationalmannschaft

Ganz einfach geht es allerdings auch bei der SG Wilthen nicht immer zu. „Natürlich wird das Thema Asylbewerber auch bei uns im Verein kontrovers diskutiert“, erzählt Frank Ahnert. „Einige änderten ihre Meinung jedoch, als sie die ersten Kontakte mit ihnen hatten. So hat einer der jungen Asylbewerber schon bei den Spielen der zweiten Männermannschaft mitgewirkt.“ Und er ergänzt: „Zum Nachdenken sollte uns anregen, dass für viele tschechische und polnische Fußballer Geld bezahlt wird, damit sie in unserer Region Fußball spielen. Es stört sich auch niemand daran, wenn sich unseren Vereinen Spieler anschließen, die unsere Hautfarbe haben. Bestes Beispiel dafür, dass es funktioniert, ist unsere deutsche Nationalmannschaft. Somit sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass jeder, der an unsere Tür klopft, willkommen ist. Mit diesen Argumenten haben wir in Wilthen schon einige zum Umdenken gebracht.“

Auch in einigen anderen Vereinen des Westlausitzer Fußball-Verbandes (WFV) gibt es eine Integration junger Asylbewerber – ähnlich wie in Wilthen. Laut Ahnert beispielsweise beim SV Oberland Spree oder bei der Spielgemeinschaft Zeißig/Lohsa-Weißkollm/Bergen. Auch dort gehören junge Asylbewerber zum Stamm der Mannschaften und werden ins Vereinsleben integriert. Eine Sache allerdings verärgert die Fußballvereine des Landkreises, die erfolgreich an der Integration von Asylbewerbern mitwirken wollen. Der Wilthener Vereins-Vize bringt das auf den Punkt: „Von der Beantragung bis zur Erteilung der Spielerlaubnis für die jungen Asylbewerber vergehen oft zwei Monate, da der Passantrag beim Sächsischen Fußball-Verband erst bearbeitet wird, wenn wirklich alle Formulare eingereicht sind.“

Mehr Unterstützung gewünscht

Und das sind nicht wenige. Der SFV will laut Ahnert einen Passantrag sehen, eine Kopie eines amtlichen Ausweisdokumentes und den Antrag auf internationale Freigabe. „Das überfordert vor allem die Vereine, die erstmals das Spielrecht für einen Asylbewerber beantragen. Dazu kommt die Frist für die Freigabe des Heimatlandes der Asylbewerber – die wohl bei keinem der Anträge jemals eingegangen ist und einen Monat beträgt. Auch die Kosten für die Beantragung der Spielerlaubnis, die mit über 14 Euro fast sechsmal so hoch ist wie bei einem Neuantrag für einen deutschen Nachwuchsfußballer, sind eine finanzielle Belastung für die Vereine.“ Hier wünschen sich sicher nicht nur die Wilthener mehr Verständnis und Unterstützung vom SFV.

Trotz aller bürokratischen Komplikationen sind die Fußballer der SG Wilthen stolz darauf, dass sie positiv beim Thema Asylbewerber mitwirken können. Frank Ahnert: „Wir sind der Meinung, dass Integration genau so funktioniert. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Jugendlichen helfen können, in unserem Land anzukommen und sich hier wohlzufühlen. Denn wir wünschen uns auch – wenn wir anderswo zu Gast sind – dass wir nette Gastgeber haben. Und nicht zu vergessen ist auch, dass die jungen Asylbewerber einen absoluten Zugewinn für unseren Verein bedeuten.“

www.sg-wilthen.de

www.sportbund-bautzen.de

zur Startseite