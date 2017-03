Instrumente zum Ausprobieren Die Musikschule des Landkreises stellt für Interessierte ein besonderes Angebot auf die Beine.

An der Hafenstraße wird es am Sonnabend, 11. März, einen Tag der offenen Tür der musikalischen Art geben. Denn die Musikschule des Landkreises lädt an ihrem Meißner Standort in der Hausnummer 50 sowie dem benachbarten Berufsschulzentrum an der Goethestraße zu einer Schnupper-Veranstaltung in ihre Räumlichkeiten ein. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr sind dazu alle Besucher willkommen.

Das Besondere dabei ist, dass die Gäste sich an Instrumenten ausprobieren können, die sonst nur von Lehrern und Schülern genutzt werden. Außerdem stehen die Unterrichtsräume zur Besichtigung offen. Die Musiklehrer stellen sich vor und beantworten Fragen.

Um 10.30 Uhr ist ein kleines Konzert geplant. Die jüngsten Schüler der Musikschule zeigen dabei in der Aula des Berufsschulzentrums ihr Können. (SZ)

