Institutsambulanz noch geschlossen Weil ein Arzt kurzfristig absagte, ist die Institutsambulanz am Krankenhaus Weißwasser noch zu. Das soll aber nicht so bleiben.

Die Ambulanz steht derzeit den Bürgern im Norden des Landkreises Görlitz noch nicht zur Verfügung. © dpa

Weißwasser. Mit einer Institutsambulanz, die am Weißwasseraner Kreiskrankenhaus angedockt ist, hat sich die Krankenhausgesellschaft des Landkreises (Mglg) der Herausforderung stellen wollen, Patienten zusätzlich im allgemeinmedizinischen Bereich zu versorgen. Allerdings, so berichtet Mglg-Geschäftsführer Andreas Grahlemann auf TAGEBLATT-Nachfrage, habe ein Mediziner, der dies machen wollte, kurzfristig vor der Eröffnung im Februar abgesagt. Deshalb stehe die Ambulanz derzeit den Bürgern im Norden des Landkreises Görlitz noch nicht zur Verfügung. „Wir befinden uns deshalb gegenwärtig noch in der Personalakquise“, so Grahlemann. Man suche einen Interessenten, der sowohl ambulant als auch stationär arbeiten wolle.

„Wir wollen keine Sprechstunden von Fachmedizinern anbieten“, sagt der Geschäftsführer weiter. „Das haben wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung auch so abgesprochen.“ Vielmehr gehe es um eine noch engere Verzahnung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung am Kreiskrankenhaus, weil in Weißwasser die hausärztliche Versorgung vor strukturellen Problemen steht. Einerseits gäbe es schlicht zu wenig niedergelassene Allgemeinmediziner, andererseits haben die ansässigen Praxisärzte ein hohes Durchschnittsalter, weshalb also in den nächsten Jahren noch weniger Hausärzte in Weißwasser und dem Umland aktiv sein werden. „Wir als Krankenhaus stellen uns deshalb der Verantwortung“, unterstreicht Andreas Grahlemannn, „aber nicht durch eine personenbezogene Ermächtigung, sondern über eine Institutsambulanz.“ In diesem Monat allerdings werde es voraussichtlich keine Eröffnung mehr geben. „Wir sind aber an einer Lösung dran“, ist der Geschäftsführer optimistisch.

