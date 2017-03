Handballerin des Jahres Institution im HSG-Trikot Sabine Schumann wurde als echter „Händler“ der Handball in die Wiege gelegt.

Unverwechselbar in ihren Aktionen: Sabine Schumann. © Dietmar Thomas

Ihr Familienname geht nur schwer von den Lippen: Schumann. Für viele ist sie vielmehr die Händler, Sabine geblieben, oder nur die Bine. Praktisch eine Institution im Trikot der HSG Neudorf/Döbeln. Ende der vergangenen Saison kehrte die zweifache Mutter nochmals in die erste Mannschaft zurück, half oben für ein halbes Jahr in der Sachsenliga aus. Mit der neuen Saison spielte die noch 31-jährige Linkshänderin, die praktisch von Geburt an Handballerin ist, wieder in die Reserve und hat dort großen Anteil am Höhenflug des Bezirksliga-Tabellenführers. Aus diesem Grund ist Sabine Schumann bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Handballerin des Jahres 2016/17“ nominiert. (DA/dwe)

