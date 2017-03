Inspiriert von sorbischen Ostereiern Die Künstlerin Erika Röseberg-Zosel aus Weißwasser hat in diesem Jahr in Schleife die Osterausstellung gestaltet.

So sieht die allerneueste Kollektion von Erika Röseberg-Zosel aus. © Jost Schmidtchen

Im Sorbischen Kulturzentrum Schleife ist am Freitag die Osterausstellung 2017 eröffnet worden. Gestaltet hat sie in diesem Jahr Erika Röseberg-Zosel aus Weißwasser. Die 80-Jährige zeigt unter dem Motto „Lebenswerk und Sammlerleidenschaft“ etwa 700 verzierte Ostereier aus ihrem eigenen Schaffen und ihrer privaten Sammlung.

Bereits mit zwölf Jahren entdeckte die in Sagar geborene und aufgewachsene Künstlerin ihre Leidenschaft für das Bemalen von Ostereiern. Auslöser war, dass sie ein Jahr zuvor von einer Halbendorfer Sorbin ein buntes Osterei mit den typisch sorbischen Motiven geschenkt bekam. Die Schönheit der Motive und die Farbenfreude inspirierten Erika Röseberg-Zosel, sich dieses Osterei mit seiner ganzen sorbischen Vielfalt zum Vorbild zu machen für das spätere eigene Schaffen. Bei den Eltern erlernte sie das Verzieren von Ostereiern, welches damals immer am Karfreitag erfolgte. Die Mutter überwachte das Färben, Erika, ihr Vater und die beiden größeren Brüder haben die Eier bemalt.

Trotz ihrer Leidenschaft schlug Röseberg-Zosel nicht die Laufbahn einer Künstlerin ein, sondern wurde erst Schlosserin, später Technische Zeichnerin und 1977 Versicherungskauffrau. Zeit zum Verzieren von Ostereiern fand sie trotzdem und bald Anerkennung, so beim „Wettbewerb um das schönste sorbische Osterei“ in Bautzen und 1997 in der Schweiz.

Ihre Ostereier verziert sie in der Wachsbatik- und Wachsbossiertechnik sowie seit etlichen Jahren auch in der Kratztechnik. Da bringt sie aber keine sorbischen, sondern Naturmotive auf die Eier. Seit 20 Jahren sammelt sie durch Kauf und Tausch Ostereier aus aller Welt, die nun ebenfalls in Schleife zu sehen sind. Mitbeteiligt an der Osterausstellung sind auch ihre Söhne Siegfried, Reinhard und Olaf sowie Schwiegertochter Katja und die beiden Enkel.

„Ostereier verzieren zu können, sehe ich als ein Geschenk, das mir innere Ruhe und Gelassenheit gibt “, sagte sie bei der Eröffnung der Osterausstellung. Zudem freute sie sich, dass, wie von ihr gewünscht, zur Ausstellungseröffnung tatsächlich die Musikgruppe des Sorbischen Folkloreensembles Schleife auftrat.

