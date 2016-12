Pirnaer Adventskalender Inspiriert von der Zauberkraft der Metalle und Steine Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute der Goldschmied.

Jaron (7) aus Lohmen steckt heute als Goldschmied hinter dem 17. Türchen des Pirnaer Adventskalenders.

Goldschmiedin Katrin Hausding mit ihren Kindern Leni (7) und Max (8) in der Werkstatt.

Pirna. Goldschmied zu sein, das ist die perfekte Symbiose von Handwerk und Kunst. „Ich finde es faszinierend, aus einem Stück Metall etwas Schönes entstehen zu lassen, die Freude über ein gelungenes Schmuckstück bei meinen Kunden zu sehen und auch selbst immer wieder Freude zu empfinden“, sagt die Pirnaer Goldschmiedin Katrin Hausding. „Jede Anfertigung ist ein kleines Unikat. Inspiriert von der Schönheit der Perlen oder edler Steine, der Zauberkraft der Natur, gibt es immer wieder neue Ideen.“

Trotz vieler Schmuckgeschäfte in den Innenstädten und Einkaufszentren: Echte Goldschmiede sind selten geworden in Sachsen. Nur rund 80 Frauen und Männer üben laut Arbeitsagentur dieses Kunsthandwerk noch im Lande aus, und auch Ausbildungsplätze sind rar. Nur etwa eine Handvoll junger Leute kann jedes Jahr eine Lehre als Goldschmied beginnen. Katrin Hausding hatte Glück, ihr wurde der Beruf praktisch in die Wiege gelegt. Die Goldschmiede Hausding gibt es seit 1899 in Pirna. „Ich bin in der Werkstatt meines Papas groß geworden, so wie jetzt auch meine Kinder. Werkzeug ist uns von Anfang an vertraut, und Kreativität wächst mit ausprobieren und ausprobieren lassen.“ Wer das Handwerk erlernen möchte, muss nicht nur geschickt sein, sondern auch ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. „Natürlich sollte man gut zeichnen können und Freude am Gestalten haben“, weiß Katrin Hausding, denn bevor die Arbeit am eigentlichen Schmuckstück beginnt, wird es auf Papier entworfen. „Hilfreich ist auch eine unbändige Fantasie und viel Geduld.“

Ein paar mathematische Grundregeln muss die Goldschmiedin auch beherrschen, denn Rechnen gehört zu ihrem Arbeitsalltag. Schließlich möchte sie genau wissen, wie viel Material sie für eine bestimmte Arbeit einsetzen muss. Nicht ganz unvorteilhaft sind auch Kenntnisse in Chemie und Physik. „Jedes Material bringt einige Besonderheiten mit sich, die es in der Verarbeitung zu beachten gilt.“ Das kreative, filigrane Handwerk eines Goldschmieds wird nie langweilig. Für Katrin Hausding ist es ein Traumberuf.

