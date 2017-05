Mein Sport – mein Verein Inspiration an der Wilden Sau Das Tanzteam Wilsdruff hat einen regen Zulauf. Für seinen Erstligisten wird es jetzt ernst.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Formation „Art Inspiration“ bereitet sich in der Saubachtalhalle auf das Heimturnier an selber Stelle vor. Am Sonnabend messen sich dort die besten deutschen Jazz-Modern-Dance-Teams, am Sonntag ist der Nachwuchs dran. © Andreas Weihs Die Formation „Art Inspiration“ bereitet sich in der Saubachtalhalle auf das Heimturnier an selber Stelle vor. Am Sonnabend messen sich dort die besten deutschen Jazz-Modern-Dance-Teams, am Sonntag ist der Nachwuchs dran.

Die Jazz-Modern-Dance-Formation „Art Inspiration“ ist das Aushängeschild vom Tanzteam Wilsdruff. Fotos (3):

Zurück in die Zukunft: Die Jazz-Modern-Dance-Formation „Art Inspiration“ vom Verein Tanzteam Wilsdruff hat sich mitten in ihrer Premierensaison in der Ersten Bundesliga umentschieden. Monatelang hatten die 14 Tänzerinnen und Tänzer Chris Walther die neue Choreografie einstudiert, an Tanzelementen und Figuren gefeilt. Doch dann die Ernüchterung beim Saisonauftakt im nordrhein-westfälischen Schermbeck: leider nur Rang zehn. Im Ringen um den erhofften Klassenerhalt war dieser letzte Platz unter Deutschland zehn besten Jazz-Modern-Dance-Gruppen ein Rückschlag für den Überraschungsaufsteiger. Der Neuling, der sich voriges Jahr als Gastgeber der Deutschen Meisterschaften in Dresden sensationell und vor allem erstmals für die Eliteliga qualifizieren konnte, stellte daraufhin im März seine Darbietung auf die von Choreograph Sebastian Spahn aus dem Aufstiegsjahr um.

Das war eine Teamentscheidung. Seitdem sei die Stimmung wieder richtig gut, heißt es aus der Formation. Die alte, lebendigere Choreographie passe einfach besser. Auch der Spaß in der besten ostdeutschen Jazz-Modern-Dance-Gruppe sei wieder vollends da. Bei den Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen schwitzten die 17- bis 26-jährigen Sachsen nun, um ihre 2016 erfolgreichen, etwas modifizierten Tanzelemente wieder einzustudieren. Einmal pro Woche geht es für die Truppe zum Ballett. Zweimal wöchentlich, abends – nach der Arbeit, dem Praktikum oder dem Studium – proben die jungen Mitglieder von „Art Inspiration“ in Freital, aber auch in der Wilsdruffer Saubachtalhalle. Dort tanzen sie, recken und bewegen sich, schwingen die Arme auf und ab, springen. Alles elegant, federleicht. Manchmal stockt es aber noch bei den Abläufen.

Beim zweiten Auftritt besser

Zu den Klängen von „Butterfly Effect“, einem akustisch eher dahinplätschernden Stück der englischen Band Lamb mit eingängiger Melodie, feilen die Hobbytänzer in der Dreifeldhalle an ihrem Auftritt. Der Schwierigkeitsgrad der Darbietung wird nun noch einmal erhöht. Das muss sein. „Drei bis vier Minuten darf der Auftritt dauern“, ergänzt Trainerin Antje Kaufmann. Das müsse reichen – um die Jurys bei den vier Erstligaturnieren zu überzeugen. Und das sei eben nicht sehr einfach, wie sich dann auch beim zweiten Saison-Auftritt am vorigen Wochenende im unterfränkischen Großostheim gezeigt hat.

Eine Woche vor dem Heimturnier in Wilsdruff belegte „Art Inspiration“ dort erneut den zehnten Platz. „Es lief besser als letztes Mal, aber das Niveau ist einfach sehr hoch“, erklärt die 18-jährige Aline Schaal.

Die Grumbacherin gehört seit 2016 zur Formation, muss sich derzeit aber noch wie zwei andere junge Frauen als Ersatz bereithalten, falls jemand aus der Stammbelegschaft ausfällt. Das ist schon passiert. Trotzdem muss im Ernstfall alles sitzen. Aline Schaal tanzt in dem Verein seit sie fünf Jahre alt ist, durchlief mehrere Jahrgänge, zuletzt trat sie in der Regionalliga Süd/Ost mit der Formation „Artistique“ auf. Sie war also schon fast von Anfang an dabei. 2002 wurde der Verein im Ortsteil Grumbach gegründet. Alles begann aber bereits fünf Jahre zuvor. Damals war für das Schulprogramm der dortigen Grundschule eine Tanzeinlage angedacht. Eine Gruppe von Kindern trainierte für den Auftritt beim Grumbacher Dorffest. Auch danach wollten die Schüler weiter trainieren, sie hatten viel Freude am Tanzen gefunden.

Unter Trainerin Kerstin Mager-Baran, die später zur Freitaler Kultur- und Tanzwerkstatt wechselte, entwickelte sich der Verein weiter. Es entwickelte sich mit der Zeit ein vergleichsweise echter Ansturm auf den Verein, der noch immer anhält. „Der Zulauf ist schon unglaublich“, sagt Katrin Havekost, Vereinsvorsitzende vom Tanzteam Wilsdruff. „Vor allem, was die Kinder hier betrifft.“ Und es sei „klasse, was bei der Jugend nachrückt“ – gerade, weil Jazz-Modern-Dance im Osten Deutschlands noch nicht so verbreitet wie in den alten Bundesländern mit den Hochburgen Saarlouis, Wuppertal oder auch Hamburg.

Fünf Tanzgruppen mit über 200 Mitgliedern

Im Bereich Jazz-Modern-Dance gibt es mittlerweile fünf Gruppen: „Bonne caprice“, die WM-erfahrene Kinderformation „Bonté“ sowie „Les Papillons“ aus der Jugendverbandsliga sowie das Jugendteam „Bonfires“ aus der Oberliga und das Aushängeschild des Vereins, „Art Inspiration“. Außerdem wird Showtanz, Hip-Hop-, Kinder- sowie Gesellschaftstanz angeboten. Das Gros der rund 230 Mitglieder sind indes Kinder und Jugendliche aus der Region.

Die Wilsdruffer kommen allerdings an ihre Kapazitätsgrenzen, weil viele sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren – wie zum Beispiel Katrin Havekost, die sämtliche Kostüme selbst schneidert und immer wieder nach Sponsoren sucht. Vor allem aber setzt der Verein weiterhin auf die Betreuung durch ausgebildete, richtig gute Trainer, die nicht leicht zu finden seien. Solche wie Antje Kaufmann, die an der Palucca-Hochschule für Tanz studierte.

Die selbstständige Tanzpädagogin aus Dresden war 2011 dem Ruf des Vereins gefolgt – und freut sich über die Erfolge von „Art Inspiration“, über den Aufstieg aus der Zweiten Bundesliga nach nur zwei Jahren Zugehörigkeit. Doch auch sie weiß, dass es hart wird für ihre Schützlinge – selbst wenn sie an diesem Sonnabend einen Heimvorteil haben. Das Niveau sei vor allem technisch eben viel anspruchsvolle als in der Zweiten Bundesliga. „Bei den besten Teams sind Profitänzer dabei, die das als Hobby nebenbei machen“, betont sie. Sorgen bereite ihr das bisherige Abschneiden aber nicht. Ähnlich sieht es Katrin Havekost: „Es hätte hier doch nie jemand erwartet, dass es das Tanzteam Wilsdruff in die Erste Bundesliga schafft“, so die 48-jährige Grumbacherin. „Wenn wir drin bleiben, wäre das ein Riesenerfolg, steigen wir aber ab, geht die Welt nicht unter.“

zur Startseite