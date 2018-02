Insolvenzverwalter für Litarion bestellt Ein Dresdner Anwalt soll vor Ort in Kamenz Sanierungsmöglichkeiten für das Unternehmen prüfen.

© Rene Plaul

Kamenz. Die Litarion GmbH hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter. Das Amtsgericht Dresden bestellte am 1. Februar den Dresdner Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg, der nun vor Ort mögliche Sanierungsoptionen prüfen will. Dazu mache er sich in Kamenz ein umfassendes Bild, heißt es.

Ein mögliches Sanierungsszenario sei der Verkauf des Energiespeicher-Zellkomponentenherstellers an einen Investor. „Für eine erste belastbare Einschätzung ist es noch zu früh“, so Wienberg. Die Löhne und Gehälter der etwa 120 Mitarbeiter sind bis Ende März über das Insolvenzgeld durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Wienberg werde zeitnah die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes über eine Bank initiieren, damit die Gehälter ohne weitere Verzögerungen ausgezahlt werden können. Die Mitarbeiter sind über den aktuellen Stand informiert, heißt es. (SZ)

