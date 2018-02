Insolvenz ist nicht das Ende

In der insolventen Boxberger Kraftwerksreparatur gingen am Mittwoch noch nicht die Lichter aus – sprich, die Firma arbeitet trotz Insolvenz vorerst weiter. Das Unternehmen verfüge über laufende Aufträge, die bis in den Februar hinein abgearbeitet werden. Deshalb werde der Geschäftsbetrieb über den 1. Februar hinaus aufrechterhalten. Parallel dazu verhandelt Insolvenzverwalter Dr. Dirk Herzig weiterhin mit potenziellen Investoren über eine Übernahme.

Die Gläubigerversammlung stimmte diesem Vorgehen am Mittwoch zu. „Vorrangiges Ziel ist es, das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu erhalten sowie die Gläubiger des Unternehmens bestmöglich zu befriedigen. Ob es zu einer Lösung kommt, entscheidet sich in den kommenden Wochen“, teilte Ingo Schorlemmer, Sprecher des Insolvenzverwalters, auf TAGEBLATT-Anfrage mit. Alle verbliebenen Mitarbeiter seien in die ordnungsgemäße Bearbeitung der laufenden Aufträge eingebunden.

Die Boxberger Kraftwerksreparatur GmbH musste Insolvenz anmelden, nachdem ein Großauftrag geplatzt und es nicht gelungen war, diesen auszugleichen. Es geht um 16 Arbeitsplätze. Dr. Dirk Herzig verhandelt mit zwei Interessenten. Eine Einigung erscheint möglich. Es handle sich um strategische Investoren, die mit der Übernahme die eigene Geschäftstätigkeit und / oder ihren Markt erweitern wollen. Um die Verhandlungen nicht zu gefährden, könne man keine Einzelheiten nennen, so Ingo Schorlemmer. Ohnehin gelten strenge Geheimhaltungspflichten.

