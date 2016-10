Insider erzählt aus dem Gefängnisalltag JVA-Chef a.D. Karl-Heinz Herden und Wolf-Dietmar Bleil sind dicke Freunde und für jeden Spaß zu haben. Jetzt auch auf der Kleinkunstbühne.

Zwei, die für jeden Spaß zu haben sind: Hier nimmt Wolf-Dietmar Bleil in einer echten Volkspolizei-Uniform seinen Freund, den früheren JVA-Chef Karl-Heinz Herden fest. Als Überraschung zu dessen 65. Geburtstag in diesem Jahr. © André Braun

Die erste Veranstaltung ist schon ausgebucht, die zweite beinahe. Kein Wunder. Wer den Leitenden Regierungsdirektor a.D. Karl-Heinz Herden und den Unternehmensberater Wolf-Dietmar Bleil kennt, ahnt, dass ihre „Knaststorys“ hohen Unterhaltungswert haben dürften. Mit diesem Programm anlässlich des 300-jährigen Bestehens des Waldheimer Justizvollzugs wagen sich beide am 28. Oktober und 14. Dezember auf die Kleinkunstbühne. Im Ratskeller geben sie Anekdoten aus der Gefängnisgeschichte zum Besten – in der gewohnt humorvollen Art der beiden Tennisfreunde, die nicht zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen.

„Bleili“ gibt den Hilfsbengel und Karl-Heinz Herden den Kerkermeister. So ist auch der Spitzname des 65-Jährigen, der von 1995 bis 2000 die Waldheimer JVA leitete. Den Justizvollzug, auch den zu DDR-Zeiten, kennt er mit allen seinen Facetten. 1977 begann er seine Laufbahn im Dresdener Gefängnis, sie endete vor zwei Jahren in der JVA Torgau. Klar, dass der Pensionär viel zu erzählen hat. So zum Beispiel, wie in den 1990ern ein Rumäne filmreif mithilfe zusammengebundener Bettlaken aus dem Waldheimer Hafthaus entkam und den Stacheldrahtzaun überwand. „Und er erklärt, weshalb die Türen der Hafträume früher keine Fenster hatten“, so Wolf-Dietmar Bleil, der meint: „Wäre es nicht so böse, würde man sagen: Damit keiner sieht, was da drinnen wirklich passiert.“ Aber die beiden Laienschauspieler wollen und können auch ernst, wenn sie in eineinhalb kurzweiligen Stunden drei Jahrhunderte Gefängnisgeschichte Revue passieren lassen. „Die düsteren Kapitel haben auch ihren Platz im Programm“, so Bleil, der gerade dabei ist, diesem einen Feinschliff zu verpassen.

Der Kerkermeister und sein Hilfsbengel haben ihre „Knaststorys“ vor zwei Jahren im Autohaus Mäke zum ersten Mal zum Besten gegeben. „Wir ergänzen uns gut, da gibt meist ein Wort das andere“, so der Unternehmensberater, der von Berufs wegen auch ein bisschen Entertainer ist. Lange überreden müssen habe er seinen Freund Herden dazu nicht. „Unsere Bühnentauglichkeit haben wir schon bei Piere Giorgio Furlan in Ehrenberg erprobt“, verrät Bleil. Und auch, dass die „Knaststorys“ nicht nur in Waldheim zu erleben sein sollen. Ihm schwebt vor, damit sachsenweit, aber beginnend in der Region, auf Tour zu gehen. Anfragen gebe es schon aus Machern und Dresden. „Das hilft, das Negativ-Image, das Waldheim durch das Gefängnis bei manchem vielleicht noch hat, aufzupolieren“, sagt Bleil. Aber erst einmal freuen sie sich auf zwei gut besuchte Veranstaltungen im Waldheimer Ratskeller. Und inzwischen ist aufgrund der großen Nachfrage schon ein dritter Termin festgemacht.

Termine: „Knaststorys“ sind im Ratskeller Waldheim am 28. Oktober, am 14. und 16. Dezember jeweils um 19.30 Uhr zu erleben.

Eintritt frei.

Tel. 034327 51852

