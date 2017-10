Inserate für die Eierschwemme und gegen die Rotwein-Einöde Zittauer SZ-Anzeigenseiten der 1960er Jahre geben Einblicke in Werbestrategien der DDR.

zurück Bild 1 von 5 weiter Eine kleine Auswahl von Anzeigen ... © Repro: SZ Eine kleine Auswahl von Anzeigen ...

... die zu Beginn der 1960er Jahre in der SZ Zittau erschienen.

Sie geben Einblicke, ...

... wie damals in der DDR geworben wurde.

Regelmäßig schaltete auch die einheimische Likörfabrik Prenzel kleine Inserate.

Gerade klein fielen sie nicht aus, die Anzeigen in der „Sächsischen Zeitung“, Ausgabe Zittau, mit denen Industrie und Handel Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre Werbung für ihre Produkte machten. Obwohl sich Reklame und Planwirtschaft eigentlich ausschlossen – geworben wurde in der DDR, und das sogar reichlich. Nicht die Konkurrenz übertrumpfen, sondern das Kaufverhalten steuern, Überproduktionen an den Mann bringen, nicht auf Ladenhütern sitzenbleiben sowie aus der Not des Mangels bestimmter Erzeugnisse eine Tugend machen – das vor allem sollte Werbung in der DDR ausmachen. Manchmal ließ sich damit auch die Leistungsfähigkeit der DDR-Wirtschaft darstellen.

So machte zum Beispiel im Juli 1962 mit dem Motto „Verzauberte Noten durch Rundfunk“ eine Zittauer Konsum-Spezialverkaufsstelle auf „Erzeugnisse der Spitzenklasse“ aufmerksam. Allerdings mussten die meisten Kunden bei den großen Modellen erst einmal ihre Geldbörse verzaubern, denn der Stereo-Empfänger „Rossini“ kostete über 900 DDR-Mark. Noch viel mehr Zauberei dürfte beim „Wartburg Sport“ nötig gewesen sein, der, welch Novum, im HO-Fahrzeughaus Zittau 1960 eine Zeit lang für 20 400 Mark frei angeboten wurde. Zwischen den Zeilen etlicher Handelsofferten ließ sich auch die Botschaft herauslesen: Leute, auch wenn ihr das Erzeugnis jetzt nicht braucht, kauft es, es ist gerade am Lager. Anders ist es kaum zu erklären, das das Konsum-Landwarenhaus Olbersdorf im Februar 1961 Liegestühle für den Sommer oder Gummiringe für Rillen- bzw. Inkogläser empfahl.

Geschickt nahm sich die Annoncen-Werbung dem Überfluss und dem Mangel bestimmter Waren an. Als Ende der 1950er Jahre die Eierschwemme kam, weil die Kombinate für Industrielle Mast viel zu viele KIM-Eier lieferten, hieß es nicht nur: „Nimm ein Ei mehr!“, sondern man lenkte die Aufmerksamkeit auch auf „Garantol“, weil sich damit Eier einlegen ließen. Dagegen versuchte man, dem einseitigen bulgarischen Rotwein-Angebot mit veredelnden Rezept-Ideen beizukommen.

Mitunter schoss Werbung auch (unfreiwillig) übers Ziel hinaus, zum Beispiel bei den Thalysia-Miedern für die starke Frau, die auch in Zittau angeboten wurden. „Der Edelgurt bringt selbst in schwersten Fällen die inneren Organe in die richtige Lage“, war da zu lesen.

Regelmäßig offenbarten die SZ-Annoncen auch den Arbeitskräftemangel. So wurden mit Genehmigung des Amtes für Arbeit beim Rat des Bezirkes Dresden „Küchen- und Bedienkräfte“ für die Urlauberversorgung im Zittauer Gebirge gesucht. Die Anzeige schaltete übrigens eine „Arbeitsgemeinschaft zur Sicherung der Saisonkräfte HO-Gaststätten Zittau“. Heutige Gastronomen wären wahrscheinlich nicht böse, wenn sie solch einen Ansprechpartner hätten, um Personal zu finden.

Der Werbeboom der frühen 1960er Jahre hielt aber nicht ewig. Schon 1962 wurde der gesetzliche Werbe-Etat für Handel und Hersteller halbiert, weitere Budgetkürzungen und Einschränkungen folgten. 1975 kam per Gesetz vom Ministerrat das Aus für die Inlandswerbung. Danach waren auch auf den Anzeigenseiten der Zittauer SZ neben Kleinanzeigen vorwiegend Veranstaltungsinserate, Stellengesuche, Todesanzeigen und amtliche Bekanntmachungen zu finden.

zur Startseite