Insellösung Im Liebethaler Grund gibt es ein ganz besonderes Ausflugsziel. Aber das ist nichts für Wasserscheue.

Bitte nehmen Sie doch Platz!“ © Norbert Millauer

Wer die Sächsische Schweiz schon ausgiebig erwandert hat, ist immer mal wieder auf der Suche nach einem besonderen Platz. Einem, den er nicht mit anderen Wanderern teilen muss. Einem, an dem er ganz allein mit sich, seinen Gedanken und der Natur ist. Wie wäre es bei der nächsten Tour mit einer Wesenitz-Insel im Liebethaler Grund? Hierher folgt einem garantiert keiner, obwohl für bequeme Rast gesorgt ist. Alles, was man braucht, ist ein wenig Trittsicherheit und Vertrauen, dass niemand die am Ufer zurückgelassenen Wanderschuhe klaut. Foto: Norbert Millauer

