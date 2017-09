„Insel der Sinne“-Rohbau ist fertig Ab Oktober soll es ein erstes Musterzimmer geben. Wenn alles planmäßig läuft, wird im Sommer 2018 auf der Halbinsel des Berzdorfer Sees das Hotel eröffnet.

Einmal kräftig zuschlagen und der Rohbau ist fertig: Ina Lachmann, ihr Ehemann Henry Hedrich und Martin Gläser (v. l.) von der G.M.V. Dachbau GmbH aus Melaune stiegen zum Richtfest gestern auf das Dach des künftigen Hotels „Insel der Sinne“. © pawel sosnowski/80studio.net

Das hat sich die Bauherrin natürlich nicht nehmen lassen. Ganz nach Tradition schlug Ina Lachmann den letzten Nagel gestern selbst ins Gebälk. An ihrem Hotel „Insel der Sinne“ auf der Halbinsel des Berzdorfer Sees wurde Richtfest gefeiert. Damit ist der Rohbau abgeschlossen und es geht an den Innenausbau des Wellnesshotels, das einmal 46 Zimmer und Suiten haben wird, dazu Tagungsräume und eine Bibliothek. Außerdem das „See-Lounge-Restaurant“ mit Seeblick, das auch den Görlitzern offen stehen wird. Genau wie der 1 000 Quadratmeter große Wellnessbereich, der etwa in vier Jahren im zweiten Bauabschnitt folgen soll – ebenso 16 Ferienhäuser.

Zunächst bekommt das Hotel aber erst einmal Fenster eingesetzt, dann folgen die Balkonstützen und der Unterbau der Seeterrasse und des Steges wird fertiggestellt. Parallel soll der Innenausbau beginnen: Es werden sämtliche Leitungen und Rohre verlegt, Estrich vergossen, die Räume innen verputzt sowie zum Teil gefliest. Dann wird die Holzfassade angebracht. „Noch vor dem Winter wollen wir zudem die Gründächer anlegen. Ab Oktober soll es ein erstes Musterzimmer geben. Wenn alles planmäßig läuft, eröffnen wir im Sommer 2018“, so Ina Lachmann.

www.inseldersinne.de

zur Startseite