Insekten erstarren im Kunststoff Die Ostsächsische Kunsthalle präsentiert Werke von Walter Nessler. Sie gewähren aufregende Einblicke.

Die Ostsächsische Kunsthalle Pulsnitz präsentiert ab Sonntag Polyesterbilder von Walter Nessler. © Matthias Schumann

Die Ostsächsische Kunsthalle Pulsnitz präsentiert ab Sonntag etwas ganz Besonders: Polyesterbilder von Walter Nessler. Seit der Gründung der Walter-Nessler-Stiftung mit Sitz in Pulsnitz sind genau 15 Jahre vergangen. „Für uns ein guter Anlass, an die Stiftung und damit an die Werke Walter Nesslers zu erinnern“, sagt Stiftungsvorstand Sabine Schubert, zugleich die Vorsitzende des Pulsnitzer Ernst-Rietschel-Kulturringes.

Walter Nessler wurde 1912 in Leipzig geboren, in Dresden künstlerisch ausgebildet und teilte das Schicksal vieler deutscher Künstler, die in der Nazizeit emigrieren mussten. Von 1937 an bis zu seinem Tod im Dezember 2001 lebte Walter Nessler in London. Durch den Film „Orte und Träume“, den der Mitteldeutsche Rundfunk 1991 über Walter Nessler in Auftrag gab, kam der Ernst-Rietschel-Kulturring mit dem Künstler in Kontakt.

1995 organisierte der Verein in Pulsnitz die erste Ausstellung von Arbeiten Walter Nesslers im Umfeld von Dresden seit seinem Weggang 1937. Der Kontakt zu dem Ehepaar Nessler in London riss nicht ab und so erfuhr der Verein von den Bemühungen des Ehepaares Nessler, eine Stiftung mit dem künstlerischen Werk des Malers zu gründen. Es war der Wunsch des Ehepaares, dass diese Stiftung in Deutschland und wenn möglich in Dresden, angesiedelt sein soll. Mit der Nutzung des Geburtshauses Ernst Rietschels als Ausstellungsort im Jahr 2000 konnte der Verein anbieten, die Stiftung in Pulsnitz anzusiedeln. Walter und Erica Nessler gaben 2001 ihre Zustimmung, alle Schritte für die Gründung der Stiftung einzuleiten. Die Stiftung bewahrt über 800 Werke Walter Nesslers in ihrem Archiv im Geburtshaus Ernst Rietschels auf. Und aus diesem Fundus sollen der Öffentlichkeit natürlich auch immer wieder einmal Werke vorgestellt werden.

So präsentiert die Stiftung in der Ostsächsischen Kunsthalle vom 25. September bis zum 6. November „Polyesterbilder“, die in den Jahren 1963 bis 1970 in London entstanden. Der englische Kunsthistoriker Sheldon Williams schrieb bereits 1965: „Polyester bietet ein Fenster zur Welt, das dem Künstler ermöglicht, in beliebiger Tiefe zu arbeiten.“ In einigen der jüngeren Polyester-Bilder liegen kleine Insekten, Federn, Blätter, Farnwedel und sogar Kekse in unterschiedlicher Tiefe in der erstarrten Flüssigkeit des Kunststoffs. Jedes einzelne Objekt ist sorgfältig angeordnet wie auf einem elektrischen Schaltplan. Die Ausstellung wird bis zum Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt am 6. November zu sehen sein.

Öffnungszeit: Donnerstag, Freitag, Sonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, Eintritt frei.

