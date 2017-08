Ins Wasser springen macht auch bei Regen Laune Das Geibeltbad feierte seinen 80. Geburtstag. Der Wetterpakt war zwar etwas dürftig. Doch das störte die Besucher nicht.

Luca Liszewski (15) aus Ottendorf und Bruno Stolle (15) aus Bad Gottleuba wagen eine Arschbombe vom Fünf-Meter-Turm. Eigentlich wollten sie beim Arschbomben-Wettbewerb mitmachen, leider wurde der aber abgesagt. © Daniel Förster

Die Luftballons sind aufgepustet, die Wimpel am Sprungturm befestigt, Bratwurstgrill und Sonnenschirme im Geibeltbad Pirna aufgestellt. Und auch das Geburtstagsprogramm zum 80. mit Sprungturmfest konnte sich sehen lassen.

Nur mit dem Wetter stimmte am Sonntag etwas nicht. Deshalb kamen die Gäste auch etwas zögerlich. In der Badehalle drinnen waren dagegen schon einige Liegen besetzt. „Ich lasse mir doch vom Wetter nicht den Ausflug vermiesen. Da schaue ich eben von drinnen auf die bombigen Sprünge vom Turm“, sagt Sarah Bild aus Pirna.

Sportlich ging es beim Badfest schon zu, bevor die Mutigen auf den Turm steigen durften, unter anderem bei einer Extrashow der GrazyPole Dresden. Atemberaubende Luftakrobatik an der Stange bekamen die Zuschauer zu sehen. „Das ist nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für die Gesundheit“, wird dem Publikum erläutert. Für Geschichtsinteressierte waren interessante Details zur Entstehung des Bades aufbereitet. Denn ohne Karl Robert und Anna Maria Geibelt, die im 19. Jahrhundert wohltätige Stiftungen für die Pirnaer gründeten, gäbe es heute das Bad nicht. Mit ihrem Vermögen unterstützten sie Arme und Kinder, und sie legten einen Fonds für den Bau eines Bades in Pirna an.

Die Geschichte des Geibeltbades haben der Hobbyhistoriker Steffen Hahn sowie Grafikerin Anke Albrecht im Auftrag der Stadtwerke Pirna auf mehreren Tafeln dokumentiert. Nicht selten werden vor diesen Tafeln Erinnerungen ausgetauscht. „Ich war ein Jahr alt, als das Bad gebaut wurde. Ich kann mich doch daran erinnern, dass wir in der Kindheit viel hier waren“, sagt Besucherin Edith Hampel. Natürlich habe sich eines verändert, doch gerade die Umkleide und der Imbiss aus der Erbauungszeit stünden noch immer. Sie staunt, was die Historiker alles gesammelt haben.

Wettbewerb fällt ins Wasser

Dazu gehört ein Brief, datiert auf den 18. August 1936. Darin bietet ein Pirnaer Bürger an, dass der Brunnen auf seinem Grundstück zu Wassergewinnung für das Bad genutzt werden könne. Ein Wünschelrutengänger, der nach Wasseradern suchen wollte, meldete sich im Rathaus an. Nicht überliefert ist, ob er bemüht wurde. Sicher ist aber, dass im März 1937 mit dem Bau des Bades begonnen wurde. Nach nur drei Monaten wurde das Geibelt-Freibad am 20. Juni 1937 eröffnet.

Die Ausstellung enthält aber noch weitere kleine Anekdoten, wie zum Beispiel die vom Imbiss. Den wollte der Stadtrat 1937 nicht, weil er die Gefahr sah, „dass sich Gesundheit und Sport mit Lastern verbinden“. Zu DDR-Zeiten gab es Kaffee und Eis nur, wenn die Lieferanten ihre Verträge einhielten. Auch Bockwurst und halbe Hähnchen wurden verkauft – wenn sie ausreichend vorhanden waren. Interessant ist auch, wie der Stadtrat die Sanierung früher bezahlte. In Pirna gab es 1958 eine Aufbautombola. Die Einzahler konnten Mopeds, Radios, Nähmaschinen und anderes gewinnen. Ein Teil des Geldes floss in die Badsanierung. Das Geibeltbad war 1971 auch Drehort für den Defa-Film „Euch werd ich’s zeigen“.

Während der Ausflug in die Geschichte vor allem etwas für die älteren Badegäste war, gab es für die jüngeren Unterhaltung am Sprungturm. Nach dem Mittag wagten die Ersten einen Probesprung, wie Daniel Hempel. Sein mutiger Klatscher wurde mit Applaus belohnt. Viel graziöser sahen da die Sprünge der Profis von der Springerschule Dresden aus, die die Leistungssportler zum Geburtstagsprogramm zeigten. Als um 15 Uhr die Bademodenschau lief, hielt auch Petrus noch durch, bei den Wilden Springern, die sich eine halbe Stunde später kostümiert vom Sprungturm stürzten, fing es an, vom Himmel zu tröpfeln.

Aufgrund des Regens sagten die Organisatoren den für den späten Nachmittag geplanten Arschbomben-Wettbewerb ab – sehr zum Bedauern einiger Wagemutiger, die sich eigens auf den Weg ins Bad gemacht hatten, um teilzunehmen. (df)

zur Startseite