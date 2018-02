Ins Gesicht geschlagen

Rauch aus Einfamilienhaus Wilthen. Am Sonntagabend kurz vor Mitternacht eilten die freiwilligen Feuerwehren von Dretschen und Wilthen zu einem Einfamilienhaus im Wilthener Ortsteil Sora. Aufgrund einer Rauchentwicklung wurde ein Schornsteinbrand vermutet. Beim Heizen durch die Bewohner hatte sich der Qualm entwickelt. Die Kameraden mussten keine Flammen löschen, sondern lüfteten ordentlich durch. Ein Schornsteinfeger erschien vor Ort und prüfte nochmals den Abzug. Der genaue Grund der Rauchentwicklung konnte nicht ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.

Radfahrer und Fußgänger kollidieren Bautzen. In Bautzen kam es Sonntagabend gegen 18.55 Uhr an der Neusalzaer Straße in Höhe der Einmündung Packhofstraße zum Zusammenstoß zwischen einem bisher unbekannten Radfahrer und einem auf dem Gehweg laufenden Fußgänger. Der 29-jährige Fußgänger stürzte, verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigte einen Wert von umgerechnet 2,28 Promille. Der Radfahrer verließ die Unfallstelle unerlaubt in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Zusammenstoß. Hinweise an Telefon: 03591 3560.

Angetrunken und unter Drogen unterwegs Ottendorf-Okrilla. Am Sonntagnachmittag stoppte die Polizei in Ottendorf-Okrilla an der Dresdener Straße einen Seat. Am Steuer saß ein 32-Jähriger, der den Beamten keinen Führerschein vorzeigen konnte. Der Grund dafür war schnell klar. Der Mann hatte noch nie eine Fahrerlaubnis besessen. Daran wird sich wohl auch in naher Zukunft nichts ändern, denn wie sich heraus stellte, war er stark alkoholisiert und stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Zudem verriet ein Drogentest den Konsum von Amphetaminen. Die Ordnungshüter veranlassten eine Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den jungen Mann leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens von Fahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel ein. Auch die Halterin des Wagens wird sich verantworten müssen, da sie das Fahren gestattete.

Audi in Flammen aufgegangen Wiednitz. Autobrand am Sonnabendabend in Wiednitz. Gegen 22.45 Uhr brannte ein an der Dorfstraße ein abgestellter, 26 Jahre alter Audi. Die Ursache ist bisher unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Wiednitz löschte das Auto, das noch einen Wert von etwa 1000 Euro hatte.

Historisches Motorrad gestohlen Cunewalde. Diebe drangen am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Cunewalde gewaltsam in eine Lagerhalle an der Hauptstraße ein und stahlen ein historisches Motorrad der Marke Triumph. Das Gefährt aus dem Baujahr 1925 hatte einen vom Geschädigten auf etwa 12500 Euro geschätzten Wert. Außerdem öffneten die Täter mehrere Schränke und entwendeten verschiedene darin befindliche Ausstellungsstücke, deren genauer Wert noch festzustellen ist. Er wird wahrscheinlich im vierstelligen Bereich liegen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Kriminaltechniker haben Spuren gesichert, deren Auswertung noch aussteht.