Inobhutnahme schließt, Flüchtlingsheim bleibt

Das Flüchtlingsheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Döberkitz besteht weiter. © Uwe Soeder

Der Landkreis Bautzen schließt die Inobhutnahmestelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Döberkitz. Sie war 2016 zusätzlich eingerichtet worden, um die hohe Zahl an jugendlichen Asylsuchenden aufnehmen zu können. Die Stelle wird jetzt nicht mehr gebraucht. Das Döberkitzer Wohnheim für minderjährige Flüchtlinge bleibt bestehen, teilt das Landratsamt mit. Dort werden zurzeit 21 Kinder und Jugendliche betreut. Insgesamt sind im Landkreis gegenwärtig 150 unbegleitete Jugendliche im überwiegenden Alter von 15 bis 17 Jahren in verschiedenen Wohnheimen untergebracht. Sieben Jugendliche leben in Gastfamilien. Fast alle seien in ihrem Umfeld gut integriert, sagt Sprecherin Frances Lein.

Seit Beginn der Zuweisungen im Jahr 2015 hat das Jugendamt über 350 Jugendliche bis zum Erreichen der Volljährigkeit betreut. Mittlerweile kommen sie fast ausschließlich aus afrikanischen Herkunftsländern, wie Somalia, Eritrea, Guinea oder Gambia. (SZ/ju)

