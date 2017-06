Innovative Technik gegen Verkehrslärm Bei der 1. Lärmschutzkonferenz in Coswig wurden neue Entwicklungen vorgestellt, die bisher wenig bekannt sind. Eine Lehrstunde für viele Betroffene.

Lärmschutz buchstäblich zum Anfassen: Michael Krebs (links) und Marco Kunze vom Vorstand der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal e.V. mit dem Modell einer transparenten Lärmschutzwand in Form einer C-Schale, wie sie Berliner Architekten entworfen haben. Die besondere Form macht sie auch bei geringer Höhe effektiv. In Passau wird sie erprobt. © Arvid Müller

Die Miniaturausgabe lässt sich wunderbar in zwei Händen halten. Doch auch in Originalgröße kommt sie deutlich unauffälliger daher als übliche Lärmschutzwände, die meist hoch und undurchsichtig sind. Die Rede ist von einer transparenten Konstruktion in eckiger C-Form. Sie gehörte zu den Techniken, die sich Besucher der ersten sächsischen Lärmschutzkonferenz in Coswig aus nächster Nähe ansehen konnten.

Es handelt sich um eine Art kantige Schale, die nahe der Gleise aufgestellt wird und zur Bahn hin geöffnet ist. „Sie neigt sich näher zum Zug und fängt dadurch früher den Schall“, erklärt Peter Tschada von der Berliner Firma Orange Architekten, die sie erfunden hat. Der Schall wird gezielt umgelenkt, zurückgeschickt und im Schotterbett verschluckt. „Weil die C-Schale effektiver wirkt, kann sie niedriger sein“, so Tschada. Erprobt wird sie seit 2014 an der Eisenbahnstrecke im Bereich Passau-Voglau. Erfolgreich, wie der Fachmann sagt.

Die Innovation ist als Baukastensystem geschaffen. Es enthält verschiedene Module in mehreren Höhen, die je nach Bahnstrecke zum Einsatz kommen können. Statt einer kompletten C-Schale kann auch nur das oberste Element genutzt werden, etwa als transparenter Aufsatz auf eine vorhandene Lärmschutzwand. „Der nur ein Meter hohe Aufsatz hat eine Abschirmwirkung wie eine um zwei Meter höhere Wand“, sagt Peter Tschada. Eine dankbare Variante für Bahnpassagiere, die gern aus dem Fenster schauen. Und natürlich erst recht für die Anwohner an Bahnstrecken.

Interessante Neuigkeiten für die Teilnehmer der Lärmschutzkonferenz am vergangenen Sonnabend. Organisiert hat die Veranstaltung die Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal, kurz BI. Ihr Anliegen: vom Lärm Betroffene über moderne Möglichkeiten des Lärmschutzes zu informieren, und zwar über die bisher bekannten Lösungen hinaus. Wie die vereinsinterne Auswertung der Tagung inzwischen ergeben hat, sind 153 Besucher gekommen. Darunter auch Vertreter von Bürgerinitiativen aus anderen Teilen Deutschlands, wie zum Beispiel aus Oldenburg.

Das neue Wissen dürfte den Coswigern und Weinböhlaern von Vorteil sein, wenn sie am kommenden Dienstag zur Informationsveranstaltung der Deutschen Bahn im Coswiger Rathaus gehen. Von 14 bis 18 Uhr will der Konzern im ersten Stock in den Räumen 120, 122 und 124 angedachte Lärmschutzmaßnahmen vorstellen. Maßnahmen, die in einer Machbarkeitsuntersuchung entlang der Bahnstrecken in Coswig und Weinböhla als sinnvoll und finanzierbar ermittelt wurden. Lärmschutzwände spielen dabei eine zentrale Rolle.

„An der Lößnitzstraße in Coswig ist eine hohe Lärmschutzwand geplant“, weiß BI-Vorsitzender Michael Krebs. „Mit einer herkömmlichen würde für die Anwohner der Blick auf die Elbhänge versperrt“, sagt er. „Nun wissen wir, dass bestimmte Dinge auch anders gemacht werden können.“

Eine weitere raffinierte Erfindung stellt auf der Lärmschutzkonferenz ein österreichischer Unternehmer vor. Wolfgang Brunbauer von der Calma-Tec Lärmschutzsysteme GmbH spricht über einen eigens kreierten HighTech-Lärmspoiler und -Lärmschlucker. Sein Team hat dafür nach einem anderen Absorberstoff als Mineralwolle gesucht. Das Ergebnis ist speziell geschäumter Polyethylen-Flüsterschaum, der witterungs- und schlagbeständig ist. Die enthaltenen Poren schlucken den Lärm.

Dieses anthrazitfarbene Material kombiniert der Betrieb mit stabilen Aluminiumprofilen und fertigt in Modulbauweise modern designte Lärmschutzwände. Exemplare stehen etwa in Ulm und Essen.

Der nur 50 Zentimeter hohe Pin-Lärmspoiler funktioniert wiederum als Aufsatz zur Nachrüstung von bestehenden Wänden. Was ihn auszeichnet, ist der Flüsterschaum in Verbindung mit einer patentierten Wandoberkante, an der sich der Schall bricht. Dadurch wirke der Spoiler wie die herkömmliche Erhöhung einer Lärmschutzwand von 1,50 Metern, so der Experte. Und werde der Spoiler auf einer Zwei-Meter-Wand montiert, reduziere er den wahrgenommenen Lärm um 30 Prozent.

