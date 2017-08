Innovationspreis für Neukircher Töpferei Bei Kannegießers verbinden sich Roboter und 3-D-Scanner mit altem Handwerk. Der Betrieb setzt Maßstäbe bundesweit.

Steffen Kannegießer ist der Chef der Manufaktur. Hier zeigt er eine Striezelmarkt-Tasse. © Archivfoto: Steffen Unger

Die Saxonia Feinsteinzeug Manufaktur Neukirch ist im Rahmen des Wettbewerbes um den Sächsischen Staatspreis für Innovation mit dem Sonderpreis der drei Handwerkskammern im Freistaat ausgezeichnet worden. Die mit 5 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Montagabend in Dresden überreicht. „Das Familienunternehmen von Andreas und Gerhard Kannegießer nutzt die hochmoderne Produktion und die Digitalisierung, um seine Geschäftsfelder zu erweitern und setzt dabei weiterhin konsequent auf Handwerkskunst“, sagte Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, in seiner Laudatio.

Als vermutlich erste Töpferei Deutschlands nahm das Unternehmen in diesem Jahr einen Roboter in Betrieb, der die Henkel an die Tassen bringt. 700 Keramiktassen können so in einer Schicht produziert werden; ein ausgebildeter Töpfer schafft in der gleichen Zeit 50 bis 100 Tassen.

Auch die Produktionsvorbereitung läuft zu großen Teilen digital. Muster werden dreidimensional gescannt, digital bearbeitet und die Daten zu einer Maschine übertragen. Moderne Technik macht es möglich, dass der Betrieb beispielsweise 50 000 Glühweintassen jährlich für den Dresdner Striezelmarkt produziert, die zuvor in Asien hergestellt wurden. Der Neukircher Betrieb wurde im Jahr 1824 gegründet. Die Zahl der Mitarbeiter ist mit 22 seit Jahren stabil. Hinzu kommen vier Lehrlinge. (SZ)

zur Startseite