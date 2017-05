Innovationspreis für FAE Das Heidenauer Elektrotechnik-Unternehmen hat umweltfreundliche Stromversorgung für Forstleute entwickelt. Die wird im Nationalpark gebraucht.

Eine umweltfreundliche Stromversorgung für Forstleute auf Basis von Batterien in Kombination mit Brennstoffzellen? Für diese Entwicklung hat die Heidenauer Firma FAE Elektrotechnik den Innovationspreis des sächsischen Umweltministeriums bekommen. Das von der firmeneigenen Abteilung Systementwicklung entworfene Produkt ermöglicht beispielsweise den Einsatz geräuscharmer Forstgeräte. Diese könnten insbesondere in Schutzgebieten, wie etwa dem Nationalpark Sächsische Schweiz, angewendet werden.

Der Innovationspreis wurde FAE-Geschäftsführer Lutz Fleck am Donnerstagabend in Leipzig überreicht. Neben einer Firma im Bereich der Forstwirtschaft wurde je ein Unternehmen der Land- und der Ernährungswirtschaft ausgezeichnet. Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) lobte die praxisorientierte Forschung in Sachsen. (SZ/wer)

