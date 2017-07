Fußball-Landesliga Innenverteidiger Deugoue gibt seinen Einstand Hinter dem Radebeuler BC liegt ein intensives Wochenende mit viel Training. Beim 7:1 gegen Brieske/Senftenberg läuft es gut.

Der Kameruner Armand Deugoue Leugoue (links), bestritt bisher 123 Oberliga- und Landesligapartien, u. a. für den SV See und Bischofswerda. Jetzt kam der 31-Jährige aus Niesky. © P. Wilhelm

Gute Fußballkost sahen die Zuschauer beim Sportfest in Tettau. Unmittelbar nach der Testpartie der Riesaer Stahl-Elf gegen den VfB Hohenleipisch, gab Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC seine Visitenkarte ab. Und beim 7:1 (5:0)-Sieg gegen Brieske/Senftenberg boten die Schützlinge von Trainer Matthias Müller, der auf Willi Richter (verletzt) und Richard Schöne (beruflich verhindert) verzichten musste, eine überzeugende Vorstellung. Vor allem im ersten Abschnitt lief das Kombinations- und Offensivspiel der Karl-May-Städter fast schon auf Hochtouren.

Seinen Einstand beim RBC gab der in Gabone (Kamerun) geborene Armand Deugoue Leugoue. „Armand ist mit einer Knieverletzung aus Niesky zu uns gekommen. Wir bauen ihn behutsam auf. Man hat aber gesehen, dass er taktisch gut geschult ist und viel Erfahrung einbringen kann“, sagt „Lotte“ Müller, der den 31-Jährigen als Innenverteidiger vorgesehen hat. Eine Woche vor dem Pokalauftakt gegen den VfL Pirna-Copitz stand für die RBC-Kicker noch einmal ein intensives (Fußball-)Wochenende an. Neben einem Kurz-Trainingslager in Lohmen wurde zweimal getestet. Das Ergebnis der Partie am Sonntag beim SV Germania Mittweida lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

„Wir hatten in Lohmen einen tollen Rasenplatz und konnten konzentriert die letzten Meter der Vorbereitung angehen. Alle Spieler haben gut mitgezogen, schließlich wissen alle, was uns in der neuen Liga erwartet“, meinte Müller nach der Trainingseinheit am Sonntag. „Wir haben für kommenden Donnerstag noch ein Übungsspiel beim 1. FC Pirna reingenommen. Dort werden die Jungs auflaufen, die zuletzt nicht so oft gespielt oder aus verschiedenen Gründen in der Vorbereitung immer mal wieder gefehlt haben. Es wird ein gemischtes Team mit Spielern unserer zweiten Mannschaft“, kündig Müller an.

Beim Test gegen Brieske verwandelte Kapitän Felix Graage zwei Foulelfmeter, zudem waren Alexander Pfeifer (2), Zdenek Kopas, Erik Talke per Kopf und Philip Heineccius erfolgreich. „Wir haben am Vormittag hart trainiert und dann bei ziemlich hohen Temperaturen vor allem in der ersten Halbzeit ein zackiges Tempo angeschlagen. Der Gegner hatte allerdings nicht alle Spieler dabei, aber trotzdem muss man sieben Tore erst einmal schießen“, so Müller.

Überraschend agierte bei den Radebeulern Zdenek Kopas in vorderster Reihe. „Er ist schnell, deshalb wollte ich ihn mal auf dieser Position sehen. Er hat seine Sache richtig gut gemacht“, lobte der RBC-Trainer. Auch „Alex“ Pfeifer heimste ein Extralob ein. „Ich habe ihn durchspielen lassen, weil er am Sonntag in den Urlaub gefahren ist. Er hat die Belastung gut weggesteckt und gegen Brieske überzeugend agiert.“

Der VfL Pirna-Copitz, am Sonntag in der ersten Pokalrunde ab 16 Uhr in Radebeul zu Gast, behauptete sich beim Freundschaftsspiel in Laubegast mit 2:0 (0:0). Beide Treffer erzielte Marius Riedel.

zur Startseite