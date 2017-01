Innenstädte versinken im Schnee

Neustadt: Räumkommando arbeitet Prioritätenliste ab Neustadt steht der Schnee sprichwörtlich bis zum Hals. Bürgermeister Peter Mühle (NfN) hatte bereits am Donnerstag entschieden, an kritischen Stellen in der Innenstadt Schnee zu beräumen. Betroffen sind die Bahnhofstraße, Teile der Dresdner Straße sowie Rosa-Luxemburg- und August-Bebel-Straße. „Priorität haben dabei die Engstellen, Buslinien und Anlieferungszonen für die Grundversorgung der Bevölkerung“, sagt Mühle. Das Räumkommando des städtischen Bauhofs ist auch diese Woche weiter im Einsatz. An der Bahnhofstraße musste erneut Schnee abtransportiert werden. Auch an der Külzstraße, Dresdner Straße und am Markt ist das geplant. Die Mitarbeiter entscheiden dabei, wo die Beräumung gerade am dringendsten ist. Sollte der Schneefall anhalten und sich die Situation zuspitzen, soll für einige Straßen in der Innenstadt eine Einbahnstraßenregelung in Kraft gesetzt werden. Eng geht es aber nicht nur in der Innenstadt zu. Auch in den Ortsteilen muss nachgeholfen werden. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht die Klingerstraße in Langburkersdorf. Die Kommune hat neben dem städtischen Bauhof einheimische Bau- und Transportfirmen beauftragt, den Schnee wegzufahren. Die weiße Pracht wird auf kommunalen Grundstücken abgeladen, dazu zählen die alte Kläranlage an der Dresdner Straße oder die Wiese an der Berghausstraße, Ecke Schillerstraße, wo einst der „Rote Ochse“ stand. Ratschef Peter Mühle appelliert in diesem Zusammenhang an die Grundstückseigentümer. Auch sie hätten Pflichten, die zu erfüllen sind. „Viele Einwohner tun ihr Bestes, einige aber wissen offenbar nicht, dass das Ablagern von Schnee im öffentlichen Verkehrsraum – nur um das eigene Grundstück frei zu bekommen – verboten ist, betont Mühle. Der Winterdienst bemühe sich redlich, könne aber zeitgleich nicht überall sein. „Das sei manch einem Sinnlos-Kommentar-Schreiber, besonders auf Facebook, gesagt“, so Mühle. Im Internet hatten sich mehrere Neustädter kritisch zur Winterdienstsituation geäußert.

Sebnitz: Stadt prüft Einbahnstraßenregelung Auf Sebnitzer Straßen wird es wieder eng. Bereits in der vergangenen Woche ließ die Stadt Schnee von besonders engen Stellen abtransportieren. Dabei bleibt es nicht. Seit Montag wird weiterer Schnee aus der Innenstadt von Sebnitz geschafft, sagt Rathaussprecherin Kerstin Nicklisch. Das soll unter anderem erneut auf der Schandauer Straße, Langen Straße, Hertigswalder Straße sowie im gesamten Wohngebiet „Am Knöchel“ passieren. Dazu werden zwei Radlader und ein Lkw eingesetzt. Der Schnee wird anschließend auf dem Parkplatz an der Blumenstraße abgeladen. Nicht nur für Kraftfahrer, vor allem auch für Busse wird es auf den Sebnitzer Straßen immer enger. Besonders prekär ist es im Wohngebiet Am Knöchel. Die Stadtverwaltung stehe dazu in engem Kontakt mit der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz, um eventuell auftretende Probleme bei der Befahrbarkeit von Straßen kurzfristig zu klären. Dass der Linienverkehr funktioniere, habe oberste Priorität, so die Stadtsprecherin. Noch am Sonnabend schien auf einigen Trassen gar nichts mehr zu gehen. Sie waren nur noch einspurig befahrbar, wie zum Beispiel die Tannertstraße. Damit sich der Verkehr begegnen kann, werden folgende Straßenzüge partiell verbreitert beziehungsweise seitlich beräumt: Pfarrgasse, Kirchstraße, Albert-Kunze-Weg, Gröschelstraße, Götzingerstraße, Weberstraße, Böhmische Straße, Tannertstraße sowie Lange Straße. In den nächsten Tagen soll weiterer Schnee aus der Innenstadt abgefahren werden. Auch bei engen Platzverhältnissen, so zum Beispiel am Mannsgrabenweg und auf der Friedhofstraße, werde zweispurig geschoben, so die Stadtsprecherin. Es könne allerdings vorkommen, dass die Straßenbreite an wenigen Stellen nicht für einen Begegnungsverkehr reiche. Bei weiteren Schneefällen werde geprüft, ob an besonders prekäre Stellen zeitweise als Einbahnstraßen deklariert werden.

Hohnstein: Mit Muskelkraft nichts mehr zu machen Die Freude der Anwohner der Oberen Straße in Hohnstein hielt nur kurz. Seit Montag ist der Fußweg entlang der Straße wieder dicht. Fußgänger müssen die vielbefahrene Staatsstraße nutzen, und das ist äußerst gefährlich. Um Abhilfe zu schaffen, hatten einige Hohnsteiner selbst zur Schaufel gegriffen und den Weg freigeschippt. Doch das nutzt nichts, wenn der Schnee von der Straße wieder auf dem Fußweg landet. Deshalb müsste die Stadt dort eingreifen und den Schnee abfahren lassen, denn inzwischen wird es im Begegnungsverkehr von Bussen oder Lkws auf der Oberen Straße gefährlich.Eng wird es ebenfalls entlang der Max-Jacob-Straße. Und auch wer von der Rathausstraße und vom Parkplatz Eiche kommt, fährt nur auf gut Glück. Die Sicht ist wegen hoher Schneeberge komplett versperrt, da bei entsprechenden Temperaturen der Verkehrsspiegel zugefroren ist. Abgesehen davon waren am Dienstag Hohnsteins innerstädtische Wege und Gassen gut geräumt.