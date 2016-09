Innenstadtring jetzt komplett dicht Der Tag der Deutschen Einheit rückt näher, die Kolonnen werden größer. Auch sonst gibt es für Kraftfahrer manche Tücke.

Autokolonnen prägen derzeit das Bild von Dresden © kairospress

Die Zahl gesperrter Straßen im Zentrum nimmt zu, die Staus werden länger. So mussten Kraftfahrer am Donnerstag in Spitzenzeiten viel Geduld aufbringen. Die Wilsdruffer Straße ist seit Montag voll gesperrt. Dort präsentieren sich von Sonnabend bis Montag die Bundesländer in Pavillons. Seit Donnerstagmorgen sind auch das Terrassenufer zwischen Steinstraße und Landtag, die Sophienstraße sowie die Augustusbrücke dicht. Also prägten im Berufsverkehr Autokolonnen das Bild vorm Terrassenufer, am Rathenau- und Georgplatz oder auf der Carolabrücke.

Der Verkehr wird über die St. Petersburger Straße und den Dr.-Külz-Ring umgeleitet. Größere Umleitungen über Dresdens Magistralen oder über andere Elbbrücken zur Neustädter Seite sind nicht ausgewiesen. So landeten am Donnerstag bereits angereiste Besucher oder Vertreter anderer Bundesländer im Sperr-Wirrwarr. Mehrere Fahrzeuge mit Münchener, Hamburger oder Chemnitzer Nummernschild gerieten auf die Ostra-Allee, die als Sackgasse ausgeschildert war. Dabei hätten sie problemlos über die keineswegs gesperrte Hertha-Lindner-Straße zur offiziell ausgewiesenen Umleitung fahren können.

„Jetzt erlebe ich Dresden so, wie wir es vor dem Bau der Waldschlößchenbrücke herbeigeredet haben“, sagt Grünen-Stadtrat Thomas Löser, der im Verkehrsausschuss sitzt, mit Blick auf das Stauchaos. Er schlägt vor, bei solchen Sperrungen im Zentrum künftig weiträumigere Umleitungen auszuweisen.

Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz rät, am Festwochenende Autos stehen zu lassen und mit Bus und Bahn ins Zentrum zu fahren, die verstärkt eingesetzt werden. Ab Dienstag, kurz vor Mitternacht, ist das Terrassenufer wieder frei. Am späten Mittwochabend sind dann der Theaterplatz, die Sophienstraße, die Augustusbrücke und die Ostra-Allee wieder offen. Die restlichen Straßen, darunter die Wilsdruffer, können ab Donnerstagabend wieder befahren werden. (SZ/phi, sr)

