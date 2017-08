Innenstadt oder Randgebiet? Für Rothenburgs neue Oberschule gibt es zwei Standorte. Beide haben Vor- und Nachteile. Die Stadt ist geteilter Meinung.

Wo sollen Rothenburgs Oberschüler künftig lernen? Darüber wird in der Stadt seit Wochen heiß diskutiert. Entsprechend groß war am Montag auch das Interesse an der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie zu den beiden favorisierten Standorten. Dazu sind 90 bis 100 Bürger in die Aula der Oberschule gekommen. Die SZ erklärt, welche Vor- und Nachteile die Flächen haben.

Die Studie: Diese Kriterien wurden untersucht

Für die Studie hat das Büro für Architektur und Städtebau Augustin zunächst untersucht, ob eine zweieinhalbzügige Oberschule, eine Ein-Feld-Sporthalle und die nötigen Parkplätze auf die Flächen passen. Das ist sowohl beim möglichen Standort an der Friedensstraße als auch auf dem ehemaligen Gelände der Oberschule an der Jahnstraße der Fall. Danach sind beide Standorte hinsichtlich der heute an einen Schulneubau gestellten Anforderungen in Bezug auf Pädagogik, die sogenannte sozialräumliche Öffnung und die rechtlichen Rahmenbedingungen untersucht worden. So soll eine Schule zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar und nahe am Bedarf, also dem Wohngebiet, sein. Durch die Standortwahl darf es auch keine Benachteiligung bestimmter Gruppen geben, zum Beispiel weil sie die Schule nicht erreichen können. Stichwort: Inklusion. Zudem soll sich die Schule zur Stadt öffnen und umgekehrt. Architektin Heike Augustin erklärt, dass Schulen heute eine andere Rolle spielen. Statt einer abgeschirmten Insel würden sie sich zu pulsierenden Knotenpunkten entwickeln. Sie sollen auch für außerschulische Nutzungen, beispielsweise öffentliche Veranstaltungen, zur Verfügung stehen. Außerdem weist sie darauf hin, dass der Landesentwicklungsplan Sachsen die Stärkung der Innenstädte als Zentren der öffentlichen Daseinsvorsorge vorsieht und vorrangig innerstädtische Brachen genutzt werden sollen. Das spielt auch bei der Bewilligung von Fördermitteln eine Rolle. Weiterhin muss der Abstand zur Gewerbenutzung beachtet werden. Der liegt zwischen 100 und 400 Metern, bei Autofabriken sogar zwischen 500 und 700 Metern.

Standort 1: Am Sportplatz in der Friedensstraße

Unter diesen Gesichtspunkten hat der Standort nördlich des Sportplatzes an der Friedensstraße mehrere Nachteile. Einer ist der Lärm, wenn es zu einer größeren gewerblichen Ansiedlung kommen sollte. Der Stadtrat müsse sich aber überlegen, welche Entwicklung er mit in dem Areal vorhabe und ob die Schule künftige Gewerbeansiedlungen stören könnte, so Heike Augustin. Die dezentrale Lage und die langen Wege sind ebenfalls ein Nachteil. Laut dem Landkreises seien drei Kilometer Entfernung zumutbar. Vom Zentrum der Wohnbebauung im Süden der Stadt werde dieser Wert am Ortsausgang des Ortsteils Noes erreicht. Die langen Wege betreffen aber nicht nur die Schule, sondern auch die Möglichkeiten der Mehrfachnutzung. Die Vernetzung mit der Stadt gelinge weniger, weil die benachbarte Polizeihochschule einen Schutzanspruch habe und es ansonsten nur Gewerbe gebe. Der Standort sei auch nicht mit einer Stärkung der Innenstadtentwicklung vereinbar.

Standort 2: Das alte Schulgelände der Oberschule in der Jahnstraße

Bei dem in der Innenstadt gelegenen ehemaligen Gelände der Oberschule in der Jahnstraße sieht die Sache laut Machbarkeitsstudie besser aus. Dort werde eine innerstädtische Brache wiederbelebt, der Rothenburger Stadtkern gemäß Landesentwicklungsplan gestärkt und die sozialräumliche Öffnung zur Stadt sei gegeben. Neben kurzen Wegen gebe es in der Nähe auch mehrere Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel und öffentliche Parkplätze, die mitgenutzt werden könnten. Die räumliche Nähe zur Grundschule ermöglicht laut Heike Augustin Synergieeffekte, bei denen sich die Schulen gegenseitig fördern. Weil sich Schulkonzepte und -strukturen ändern können und zum Teil schon diskutiert wird, ob die Trennung nach der vierten Klasse so günstig sei, könne dank der Nähe auch besser auf Veränderungen reagiert und Anpassungen vorgenommen werden.

Die Positionen: Das denken die Rothenburger

Schaut man auf die Stärken und Schwächen beider Standorte, überwiegen in der Studie bei der Jahnstraße die Stärken. Unter den Rothenburgern gehen die Meinungen aber auseinander. Bürgermeisterin Heike Böhm erklärt, dass die Ober- und die Grundschule weiterhin räumlich getrennt bleiben wollen. Sie begründet das unter anderem mit möglichen Problemen zwischen den Schülern und einem höheren Planungsaufwand. Eine Lehrerin der Oberschule weist auf die längeren Wege zum Schwimmunterricht hin, sollte die Schule in die Stadt ziehen. Eine Kollegin der Grundschule sieht Probleme durch mehr Verkehr in der Jahnstraße. Der Rothenburger Sportverein, der an der Jahnstraße trainiert, sieht seine Existenz durch einen möglichen Umzug der Oberschule auf das Gelände in Gefahr und fordert gegebenenfalls Ausgleichsflächen. Die Mitglieder einer Initiativgruppe sprechen sich hingegen klar dafür aus, dass die Rothenburger Oberschule in die Stadt zieht. Auch die Meinungen unter den Stadträten gehen auseinander, betont Rätin Elke Wiesenberg. Trotzdem wird dieser am 9. August eine Entscheidung treffen.Auf ein Wort

